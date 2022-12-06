Польша укрепила украинскую ПВО: в Сети “засветился” новый зенитно-ракетный комплекс

Новый ЗРК укрепит ПВО украинской армии

Несколько дней назад Киев получил от Мадрида первые американские зенитно-ракетные комплексы Hawk, которые должны усилить противовоздушную оборону Украины против массированных ракетных ударов со стороны рф.

Однако на вооружении украинских сил ПВО появились и другие образцы техники, которые передавались не столь открыто. Так, Telegram-канал NMFTE опубликовал фото польского ЗРК С-125 "Newa SC".

С-125 "Newa SC" в ВСУ

Основой для польского ЗРК послужил советский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Нева-М" производства 1960-х годов, который с тех пор не раз модернизировался и получил название "Печора". Именно под этим названием он прошел обновление и состоит на вооружении рф, Беларуси, Украины и многих других стран.

Что касается польской модификации Newa SC, то она была улучшена в начале 2000-х годов прежде всего за счет замены старых советских аналоговых приборов более современными западными цифровыми. Это повысило надежность и точность системы.

Кроме того, комплекс стал более подвижным за счет расположения пусковых установок на шасси устаревшего советского танка Т-55, а РЛС – на авто высокой проходимости на базе МАЗ-543, что сделало передвижение комплекса более надежным даже по труднодоступной местности.

По данным портала "Милитарный", польская станция воздушной разведки NUR может отслеживать воздушную обстановку на глубину до 300 км. После чего уже ЗРК Newa SC способен сбивать воздушные цели на дальности в 3,5-25 км и на высоте от 20 до 18 000 метров.

Напомним, что периодически на передовой у ВСУ можно заметить образцы военной техники и вооружения, которое формально в нашу страну не поставлялось или об этом официально не сообщалось.