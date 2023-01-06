Бросают врагу вызов: какие танки Британия может дать Украине

ВСУ могут поулчить от Великобритании два вида танков и оба Челенджеры

Накануне Рождества министр иностранных дел, по делам Содружества и международного развития Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что английские танки "вполне могут быть частью следующего этапа передачи оружия Украине.

Как выяснил "Телеграф", ВСУ могут получить от британских коллег один из двух типов танков – Challenger или Challenger 2, что переводится как "Бросающий вызов".

Challenger 2 является самым современным британским танком, принятым на вооружение в 1995 году, и представляет из себя 75-тонную боевую машину со 120 мм пушкой с дальностью огня до 8 км и двумя пулеметами. Скорострельность пушки составляет до 9 выстрелов в минуту, а два тепловизора позволяют эффективно вести бой в ночное время суток.

Бронирование обеспечивается противоснарядным комбинированным материалом "Дорчестер", чьи показатели засекречены, но обеспечивают технике один из лучших уровней защиты среди современных танков.

Вместе с тем, количество вторых "Челленджеров" в британской армии невелико – около 230 единиц — поэтому тяжело представить, что ВСУ получат их в значительном количестве.

Другой вариант – танк Challenger, можно сказать, "родитель" более современной машины британской армии, который производился до 1990 года и был заменен "Челенджером-2".

Танк Challenger

Challenger имеет меньшую массу (62 тонны) и менее современную броню "Чобхэм", но даже за этим типом защиты числится лишь один факт поражения ее врагом в Иракской кампании 1991 года, в то время как Challenger 2 уже в 2000-х годах тоже Ираке был подбит дважды.

Основное оружие "старичка" — все те же 120 мм пушка и два пулемета с такими же характеристиками, однако танк оснащен всего одним тепловизором.

Несмотря на несколько худшие характеристики, Challenger обладает тем преимуществом, что их было выпущено куда больше – около 420 для самой Великобритании и 390 для Иордании, то есть, можно ожидать поставок значительного количества танков именно этой модели.

Напомним, ранее Франция уже подтвердила передачу Украине легких колесных танков AMX-10 RС.