Танковий "флешмоб" продовжується: Британія натякнула на передачу Україні важкої техніки

Глава Міноборони Великої Британії натякнув, що Україна може отримати танки найближчим часом

В середине декабря Владимир Зеленский обратился к странам-партнерам и попросил каждую увеличить военную помощь Украине. Вчера стало известно, что Франция передаст Украине легкие танки и бронемашины Bastion.

Сегодня, 5 января, в Великобритании намекнули на то, что в следующем пакете помощи могут отправить в Украину партию танков, передает британский таблоид The Guardian.

Машины, которые пообещала передать Франция Украине, способны выполнять разведывательные функции и поддерживать основные боевые танки.

Президент США Джо Байден после телефонного разговора с Олафом Шольцом заявил, что Украина может получить боевые машины Bradley американского производства. Америка в пятницу, 6 января, намерена объявить о новом пакете военной помощи, в который уже войдут около 50 этих автомобилей.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бэрбок также дала понять, что подход ее страны развивается.

"Я снова и снова указывала на то, что мы работаем с нашими партнерами, чтобы увидеть, какая военная поддержка требуется Украине", — сказала она после встречи со своим британским коллегой Джеймсом Клеверли.

Сам же министр иностранных дел, по делам Содружества и международного развития Великобритании сказал, что танки "вполне могут быть" частью следующего этапа передачи оружия.

"Мы предоставляем такую военную технику, которая способна нанести решающий удар по российским целям на расстоянии", — сказал Джеймс Клеверли.

Украина неоднократно заявляла, что ей необходимо около 300 танков и от 600 до 700 боевых машин пехоты с запада, чтобы дать своим военным шанс прорваться через все более укрепленные российские позиции вдоль линии фронта.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в 2023 году Украина получит всю обещанную военную помощь, которую не смогла получить в прошлом году по разным причинам. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что ведется серьезная работа на этом направлении.