"Получим все": Кулеба сделал громкое заявление насчет военной помощи

Украина продолжает вести дипломатическую работу с партнерами по поставкам тяжелого вооружения

В 2023 году Украина получит военную помощь от союзников, которую по разным причинам не смогла получить в прошлом. Над этим ведется серьезная работа.

Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе брифинга, который транслировался на 4 января на странице МИД в Facebook.

"Сегодня даже дети просят принести им под елку "Леопарда", мы понимаем, что дети думают не только об игрушечных "Леопардах". Мы все не только над этим думаем, но и очень много работаем. Я говорил в прошлом году, что в 2023-м мы получим то, что не могли получить по разным причинам в 2022-м. Я могу только подтвердить слова, что так и будет. Всему свое время, ждите новостей", — подчеркнул Кулеба.

Также глава МИД добавил, что в Украине ожидают развертывания американской системы Patriot в ближайшее время. По его словам, подготовка к передаче этих систем уже началась.

"В прошлом году мы завершили революционным решением о предоставлении Украине американских систем Patriot, о чем договорились лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден. Ожидаем развертывания "Патриотов" в максимально сжатые сроки", — сказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 1 млрд долларов.