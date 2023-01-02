Новый глава МИД Израиля сделал необычное заявление по Украине и россии

Израиль продолжит оказывать помощь Украине, но делать это будет не публично уже

В Израиле заявили, что продолжат оказывать Украине гуманитарную помощь. В месте с тем, правительство страны будет реже упоминать о войне на украинской территории в публичной плоскости.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление нового министра иностранных дел Израиля Эли Коэна.

По его словам, власти страны будут меньше обговаривать войну в Украине, но не откажутся от помощи.

"По поводу россии и Украины одно мы сделаем точно — будем меньше говорить публично", — сказал Коэн.

Вместе с тем, гуманитарная помощь Украине будет продолжаться в тех объемах, которые были оговорены ранее.

Также глава МИД Израиля заявил, что подготовит для местного кабинета министров подробную справку о ситуации в Украине, чтобы держать их в курсе важных событий. Это поможет властям Израиля сформировать "ответственную политику" касательно помощи Украине.

"В любом случае оказание нами значительной гуманитарной помощи Украине будет продолжено", — резюмировал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Израиль может помочь Украине закрыть небо. Но речь не идет о передаче систем "Железный купол".