Израиль может помочь Украине закрыть небо, но не "Железным куполом" — СМИ

Оружие уже хорошо себя зарекомендовало, как в самом Израиле, так и в ОАЭ

В Израиле рассматривают вопрос о поставках в Украину зенитно-ракетных комплексов собственного производства для того, чтобы обеспечить более надежную защиту от иранских дронов.

Как информирует местное издание Haaretz, США лоббируют поставки ЗРК Barak и SPYDER, которые создавались специально для борьбы с беспилотниками.

Отмечается, что Израиль поставил условие, что не будет передавать оружие, которое можно использовать для ликвидации российских солдат, а потому и отказывается передавать системы "Железный купол".

Однако по Barak и SPYDER продолжаются консультации, так эти системы изначально предназначены для борьбы с иранскими дронами. При этом они уже хорошо зарекомендовали себя в этом деле.

На Ближнем Востоке их уже закупили ОАЭ, которые сбивают с их помощи БПЛА хуситов — группы йеменских повстанцев, поддерживаемых Ираном. Кроме того, сам Израиль использует эти ЗРК для перехвата дронов "Хезболлы".

Издание отмечает, что эти ЗРК имеют высокие показатели эффективности, но требуют длительного обучения.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия получила от Ирана новую партию из 250 дронов, а потому удары по объектам гражданской инфраструктуры в ближайшее время не прекратятся.