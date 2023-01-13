Израиль официально передаст ВСУ “умные” технологии: для чего их будут использовать

Новое правительство Израиля поможет Силам обороны Украины еще эффективнее распознавать в небе опасность и оповещать о ней украинцев

Израиль передаст Украине специальную технологию, которая поможет распознавать в небе ракеты и дроны. Разумная технология будет заранее оповещать об опасности в небе.

Об этом рассказал посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук, передает "Укринформ". По его словам, процесс передачи технологии запущен и в скором времени Украина получит ее полностью.

Технология была разработана в Израиле — она при помощи искусственного интеллекта распознает опасность (дрон или ракету) в небе намного раньше, чем средства ПВО. Новое правительство Израиля официально передает эту технологию в пользование Украине.

"Продолжается работа по передаче израильских технологий, связанных с разумным оповещением о ракетах и дронов. То есть, эта технология официально передается израильской стороной. И я думаю, что через некоторое время мы получим ее полностью", — сказал Евгений Корнийчук.

Напомним, что новое правительство Израиля приняло присягу 29 декабря 2022 года. В начале января новый глава МИД страны Эли Коэн заявил, что тема войны в Украине и поддержка украинцев в публичном пространстве будет обсуждаться меньше. Вместе с тем гуманитарная помощь Украине продолжится в прежних объемах, подчеркнул он.

Также "Телеграф" сообщал, что в Израиле рассматривают возможность передать Украине ЗРК для защиты неба. Однако о "Железном куполе" речи не идет, так как Израиль не хочет, чтобы его оружием убивали российских солдат.