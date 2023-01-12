"ЗСУ доведеться не солодко": Арестович оцінив підтягування резервів росії в Україну

Свої резерви росія може розподілити між чотирма областями, але основний напрямок — Донбас

Близько двох сотень мобілізованих, яких росія зуміла зібрати, можуть перекинути до Донецької та Луганської областей. У цьому випадку ЗСУ доведеться провести в обороні приблизно два місяці.

Прогнозом щодо розвитку подій на фронті поділився Олексій Арестович в інтерв’ю Олесі Бацман. За словами радника глави ОП, виходячи із обстановки на передовій можна робити подальші висновки щодо закінчення війни.

За словами Арестовича, резерви росія може направити до Донецької та Луганської області, де ситуація загострюється з кожною хвилиною. Також частину може перекинути у Запорізьку та Харківську області.

"Головна інтрига — як вони використають 150-200 тис. мобілізованих, які вони накопичили. Де — переважно Донецька та Луганська області, можливо трохи — Харківська область, трохи — Запорізька область, у тому місці, де вона межує з Донецькою. Таким чином окупанти хочуть забезпечити фланги. Якщо ти хочеш наступати, тобі потрібно прикритися збоку. Якщо вони всі ці 200 тисяч приваблять в Україну і кинуть у бій, нам м’яко кажучи стане невесело", – сказав радник голови ВП.

Якщо росія залучить резерви, то ЗСУ доведеться провести в обороні не менше двох місяців. На сьогоднішній день в Україні налічується 210 тис. російських солдатів. Факт розгрому окупантів в Україні сумніву не викликає, але є два головні питання: терміни та ціна.

"Ми їх безумовно розгромимо. Але є два питання: ціна та терміни. Ціна для нас буде страшною. Перш ніж убити та поранити ці 200 тис., ми самі втратимо десь 20 тисяч. Терміни – 2-3 місяці, виходячи з темпів, як ми їх знищували: наступне питання – чи зможуть вони зібрати ще нові 200 тисяч, а також озброїти їх. Вони планують це зробити, доки помиратимуть на фронті попередні 200 тисяч", – зазначив Олексій Арестович.

Також важливо розуміти, скільки таких циклів може дозволити собі росія, щоразу залучаючи по 100-200 тисяч осіб, наголосив Олексій Арестович.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому найближчі місяці війни стануть вирішальними. Олексій Данилов заявив, що росія пішла ва-банк.