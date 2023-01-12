“ВСУ придется не сладко”: Арестович оценил подтягивание резервов россии в Украину

Свои резервы россия может распределить между четырьмя областями, но основное направление — Донбасс

Около двух сотен мобилизованных, которых россия сумела собрать, могут перебросить в Донецкую и Луганскую области. В этом случае ВСУ придется провести в обороне примерно два месяца.

Прогнозом касательно развития событий на фронте поделился Алексей Арестович в интервью Олесе Бацман. По словам советника главы ОП, исходя из обстановки на передовой можно делать дальнейшие выводы по поводу окончания войны.

По словам Арестовича, резервы россия может направить в Донецкую и Луганскую области, где обстановка накаляется с каждой минутой. Также часть может перебросить в Запорожскую и Харьковскую области.

"Главная интрига — как они используют 150-200 тыс. мобилизованных, которые они накопили. Где — преимущественно Донецкая и Луганская области, возможно немного — Харьковская область, немного — Запорожская область, в том месте, где она граничит с Донецкой. Таким образом оккупанты хотят обеспечить фланги. Если ты хочешь наступать, тебе нужно прикрыться со стороны. Если они все эти 200 тысяч привлекут в Украину и бросят в бой, нам мягко говоря станет невесело", – сказал советник главы ОП.

Если россия привлечет резервы, то ВСУ придется провести в обороне не менее двух месяцев. На сегодняшний день в Украине насчитывается 210 тыс. российских солдат. Факт разгрома оккупантов в Украине сомнения не вызывает, но есть два главных вопроса: сроки и цена.

"Мы их безусловно разгромим. Но есть два вопроса: цена и сроки. Цена для нас будет страшной. Прежде чем убить и ранить эти 200 тыс., мы сами потеряем где-то 20 тысяч. Сроки – 2-3 месяца, исходя из темпов, как мы их уничтожали: следующий вопрос – сумеют ли они собрать еще новые 200 тысяч, а также вооружить их. Они планируют это сделать, пока будут умирать на фронте предыдущие 200 тысяч", – отметил Алексей Арестович.

Также важно понимать, сколько таких циклов может позволить себе россия, каждый раз привлекая по 100-200 тысяч человек, подчеркнул Алексей Арестович.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему ближайшие месяцы войны станут решающими. Алексей Данилов заявил, что россия пошла ва-банк.