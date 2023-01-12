россия пошла ва-банк: Данилов объяснил, почему ближайшие месяцы войны станут решающими

рф пошла на кадровые изменения, ведь больше затягивать войну она не может

россия, устав от неудач в войне с Украиной, приняла решение повысить ставки и снять с должности главного командующего войсками вторжение на украинские территории генерала сергея суровикина. Его место занял глава российского генштаба из рф валерий герасимов. Это свидетельствует о том, что в ближайшие месяцы агрессор, уже не способный растягивать конфликт из-за недостаточности ресурсов, пойдет ва-банк, пытаясь достичь хотя бы незначительных побед на фронте. Именно они и станут решающими.

Такую информацию в очередном эфире ежедневного всеукраинского телемарафона озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов, отметив, что сейчас в россии начались серьезные кадровые изменения, и это только начало.

"В россии сейчас происходят определенные кадровые процессы. Со вчерашнего дня есть внутренние споры между этими армиями, устраняют представителей пригожина и кадырова, имеется в виду суровикин. Там происходят определенные процессы, и это только начало. Ситуация связана с тем, что они достраивают так называемое катехонское государство, которое должно быть истиной в последней инстанции, и только они знают, как бороться со злом. А ведь на самом деле они и есть то зло, о котором все время говорят", — объяснил он.

По словам Данилова, именно кадровые изменения в силовых и военных структурах россии могут свидетельствовать об определенном внутреннем конфликте, который в дальнейшем перерастет и в прямое противостояние между их лидерами.

По мнению секретаря СНБО, следующие два - три месяца войны могут быть решающими, однако ситуация в рф сейчас крайне шаткая и велика вероятность того, что диктатор владимир путин оступится и даст слабину.

"Потому что там на сегодняшний день существует 3,5 армии — армия кадырова, армия пригожина, отдельно армия вооруженных сил рф, которые не уважают ни кадырова, ни пригожина, и отдельно сейчас силовые структуры пытаются формировать еще одну армию. В россии начнется война за власть, вы видите состояние здоровья путина, человек очень болен. Как только он будет ослабляться, начнется выяснение отношений", — добавил он.

Данилов также отметил, что следующие месяцы могут стать для украинцев очень сложными, ведь россия готова идти ва-банк, чтобы добиться хотя бы каких-либо успехов в этой войне. Более того, ресурсов затягивать боевые действия в россии осталось мало. То есть проблемы с каждым днем войны только скапливаются все больше и больше.

Кроме того, по словам представителя СНБО, "любящий символические даты" кремль может готовиться к определенным событиям, связанным с 24 февраля.

"24 февраля будет один из периодов, когда им бы хотелось отчитаться перед своим обществом о достижении любых успехов", — подытожил Данилов.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Алексей Данилов прокомментировал дальнейшее развитие войны в Украине, объяснил планы ВСУ и очертил четыре этапа противостояния России.