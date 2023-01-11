шойгу сменил главного командующего войсками вторжения в Украине - выбор стал неожиданным

Суровикина понизили в должности и назначили замом новоназначенного командующего

В россии произошли кадровые перемены в сруктуре Минобороны. Командующий Объединенной группировкой российских войск в Украине генерал Сергей Суровикин смещен с должности — его заменил начальник Генштаба рф Валерий Герасимов.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны рф.

Более того, самого Суровикина понизили в должности — он станет замом Валерия Герасимова. Также у новоназначенного командующего вторжением в Украину появится второй зам — им станет главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а также третий — замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

В Минобороны страны-агрессора заявили, что изменение в руководстве так называемой "военной спецоперации" связано с "расширением масштаба решаемых задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск".

Ранее "Телеграф" сообщал, что путин вернул в строй генерала, который опозорился в Украине. В Кремле дали второй шанс Александру Лапину и надеются, что тот выиграет "решающую битву".