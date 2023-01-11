"Генеральное" сражение: зачем путин вернул в строй генерала, опозорившегося в Украине

Эксперты рассказали "Телеграфу", с чем могут быть связаны кадровые метания Кремля

Неожиданные кадровые перестановки происходят в российской военной верхушке. Генерал-полковник Александр Лапин, которого в его бытность командующим Центральным военным округом жестко критиковали за провалы в войне против Украины (бегство россиян с Харьковской области, потеря ими Лимана и ряда других населенных пунктов на Донбассе) глава Чечни – Рамзан Кадыров и руководитель ЧВК "Вагнер" – Евгений Пригожин, добившись его увольнения с данного поста, назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск вооруженных сил РФ.

Эксперты рассказали "Телеграфу", с чем могут быть связаны такие кадровые метания Кремля.

Кремль стравливает военных и "партию войны до победного конца"

Эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика", народный депутат Украины VIII созыва Игорь Попов предполагает, что новое назначение Лапина может стать началом большой кадровой перетасовки в российской власти в целом.

"Неудачи на фронте, дипломатическая изоляция и спад экономики усиливают социальное напряжение и требуют неких действий. Если удачных стратегических решений нет, то выходом может стать "перестановка кроватей". Новые назначения станут поводом для обсуждений и должны дать надежду элитам и населению на возвращение лучших времен. Обновленный состав власти покажет, есть ли шансы на трансфер президентской должности в 2024 году или решение пока останется подвешенным", – считает эксперт.

Он акцентирует, что отношения Кремля с армией складываются не лучшим образом. Вину за провал военной кампании пытаются возложить именно на военных. Якобы они не смогли реализовать "гениальный план" захвата Украины за три дня.

"В немилость попали не только глава Минобороны Сергей Шойгу и руководитель Генштаба Валерий Герасимов, но и вооруженные силы как таковые. Президентские фавориты в военное время – его друг и ровесник, бизнесмен Юрий Ковальчук, секретарь Совбеза Николай Патрушев и силовики", – поясняет Игорь Попов.

Но в такой ситуации, продолжает эксперт, значительно усилилось влияние "партии войны до победного конца". И если тот же Пригожин в последнее время позволяет себе резкие публичные оценки всех процессов в РФ, так недолго и до – "Акелла промахнулся".

"Поэтому, – поясняет Игорь Попов, – нужно выстраивать систему противовесов. Поскольку у нынешнего командующего российской оккупационной армией в Украине Сергея Суровикина с Пригожиным выстроились близкие отношения, решили вернуть из опалы Лапина. Чтобы группы влияния сталкивались между собой и не помышляли о расшатывании трона".

Путинский режим плодит неправильные решения

Член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-замминистра информполитики (2015—2016 гг.), советник министра обороны Украины (2014—2015 гг.) Татьяна Попова считает очень интересной историю с новым назначением Лапина.

"Мы помним, как Кадыров и Пригожин выступали осенью за его снятие с поста главы группировки "Центр". Как тот же террорист и бывший главарь армии боевиков в т. н. "ДНР" Игорь Гиркин-Стрелков выступал против Лапина, обвиняя его во всех смертных грехах. А теперь получается, Кремль отыграл назад и назначил опального генерал-полковника на достаточно высокую должность – руководить всеми Сухопутными войсками. Возможно, Лапин не будет отвечать непосредственно за боевые действия, – отмечает эксперт. – Но за подготовку-то Сухопутных войск он отвечать будет!"

Татьяна Попова считает, что эта ситуация говорит о ряде вещей.

1. Скамейка запасных у Кремля очень маленькая. Мало людей, которым путинский режим а) доверят, б) сами они готовы продолжать участвовать в этой войне.

2. Путин пытается сбалансировать усиление "частников" ("кадыровцев" и "пригожинцев") – усилением Минобороны и Генштаба. Осенью, напоминает эксперт, за Лапина, на которого Кадыров и Пригожин спустили всех собак, вступались и глава Генштаба Герасимов, и министр обороны — Шойгу.

3. Пригожин, который грозился чуть ли не в считаные дни-недели взять Бахмут и Соледар, не смог самостоятельно, силами ЧВК "Вагнер" это сделать. И сейчас атакующие север Донецкой области войска противника усилены непосредственно военнослужащими РФ. В штурме участвуют уже не только вагнеровцы, но и регулярная армия.

4. Усиление Пригожина явно не нравилось Кремлю. Тот ведь начал уже по регионам губернаторов "строить", что-то им показывать-рассказывать, вести какую-то свою игру. По факту, уголовник начинает учить жить российскую власть, заводить какие-то свои ополчения, которые неясно кому будут потом подчиняться.

"Так что тут – многовекторная ситуация. Она говорит о том, что в какой-то момент в Кремле поняли, что приняли много неправильных решений, одно из которых потом потянуло за собой другое. Но самое неправильное – фатальное – было начинать полномасштабное вторжения в Украину", – констатирует Татьяна Попова.