Российский генерал, которого ругали пригожин и кадыров, получил важную должность

До осени 2022 года лапин был командующим Центральным военным округом, но его сняли с должности

Российского генерала-полковника александра лапина, которого кадыров называл "бездарью" и критиковал за неудачи на войне в Украине, назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС рф.

Информацию об этом опубликовало российское издание "Известия", ссылаясь на собственные источники. По его данным, основная задача лапина на новой должности будет состоять из планирования боевой подготовки и перевооружения частей и соединений Сухопутных войск.

С 2018 года начальником Главного штаба Сухопутных войск рф был василий тонкошкуров, однако некоторое время назад он перешел на новую должность в Минпромторг. Информация не была подтверждена на сайте Минобороны россии.

Сам же александр лапин ранее был командующим центральным военным округом. Осенью 2022 года стало известно о том, что он потерял данную должность. В то же время глава Чечни рамзан кадыров назвал лапина "бездарью" и обвинил его в провалах и неудачах на фронте, в частности, освобождения Лимана воинам ВСУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в россии уволили с должности высокопоставленного генерала-полковника Эдуарда Черновольцева. Он неоднократно заявлял о том, что не поддерживает войну в Украине.