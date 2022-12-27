Из-за "любви к Украине": в россии уволили высокопоставленного генерала ФСБ

В компании друзей генерал неоднократно говорил, что сожалеет о начале войны в Украине

Начальник Научно-технической службы (НТС) ФСБ генерал-полковник Эдуард Черновольцев был отправлен в отставку. Он курировал НИИ-2 ФСБ, где в тайной лаборатории разрабатываются всевозможные яды, а сотрудники данного института были причастны к отравлению Алексея Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы.

Согласно официальной версии, Черновольцев был отправлен на пенсию по достижении пенсионного возраста, хотя сотрудники такого уровня могут дослужить до 70 лет. У него в подчинении был 8-й Центр ФСБ (защита информации), Центр специальной техники ФСБ и Управление специальной связи ФСБ. Об этом пишет издание The Insider.

Собственные источники сообщили изданию, что в кремле были крайне недовольны тем, что утечки информационных баз данных участились. Это в свою очередь позволило журналистам публиковать расследования, в том числе, и касающихся лиц, приближенных к путину.

Также сотрудник из НТС ФСБ рассказал журналистам, что Черновольцев, проживший долгое время в Киеве, сожалел о начале полномасштабной войны в Украине, которую развязала россия. Он неоднократно говорил в компании своих друзей, что "все зашло слишком далеко".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что скандальный российский чиновник хочет использовать против Украины "экспериментальное оружие".