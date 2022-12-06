Скандал с "Дождем": владелица канала со слезами на глазах попросила уволенного сотрудника вернуться

Скандал с оппозиционным российским каналом получил продолжение

Владелица российского оппозиционного телеканала "Дождь", который накануне влип в скандал из-за заявлений его сотрудника Алексея Коростелева о помощи российским мобилизированным, записала видеообращение и расплакалась на камеру.

Соответствующий ролик Наталия Синдеева разместила в своем Инстаграме. Она сообщила, что увольнение Коростылева было ошибкой и призвала его и еще ряд сотрудников вернуться.

"Возможно, после этого заявления все разрушится. И, возможно, не будет телеканала. Но не нужно будет это г**но никому тогда", — сказала она.

При этом она отметила, что другие сотрудники канала с ее заявлением могут не согласиться. При этом Синдеева добавила, что у них есть право вести себя так, как они считают нужным.

"Это была ошибка, а никакого злого умысла. И украинцы могут нас за это не простить. Но это — ошибка", — сказала владелица "Дождя".

Напомним, накануне Коростылев в эфире заявил, что канал помогает российским военным с оснащением, чем вызвал волну критики в сети. Самого сотрудника после этого инцидента уволили.

Несмотря на это, министр обороны Латвии, откуда вещал канал, призвал аннулировать лицензию и вид на жительство для сотрудников канала.

6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение отозвать лицензию на вещание, поскольку его руководство "не осознает значимости и серьезности нарушений".