Обнаглели и ведут себя как дома? Подборка зашкваров, за которые Латвия хочет выгнать "Дождь"

российские журналисты постоянно провоцировали страну, предоставившую им убежище

Российский оппозиционный канал "Дождь", редакция которого переехала в Латвию, попал в ряд скандалов и регулярно нарушал законодательство страны. В частности, Латвия признала россию страной-спонсором терроризма и поддерживать российскую агрессию там нельзя.

"Дождю" вынесли три предупреждения, после этого обычно забирают лицензию (таковы правила для всех каналов). Замечания касались заявления с улучшением обмундирования мобиков (которые в комиссии назвали возможным выражением поддержки русской армии), отсутствия звуковой дорожки на государственном языке, изображения аннексированного Крыма на карте как части территории россии, допущенное телеведущим наименование русской армии "нашей армией".

Рига увидела "угрозу для нацбезопасности и общественного порядка", поэтому лицензию на вещание аннулировали. В Латвии заявили, что телеканал не может продолжать работу на территории страны.

В "Дожде" не поняли намека. Телеканал назвал обвинение абсурдом и сказал, что останется на YouTube. Но Латвия будет просить поставить геоблокировку и на этой платформе, чтобы контент был недоступен в стране.

Реакция "Дождя" на аннулирование лицензии

Заявление о помощи армии рф

Телеведущий Алексей Коростелев в прямом эфире сделал объявление о том, что "Дождь" сможет помочь российским мобилизованным с оснащением и удобствами на фронте. То есть, помочь солдатам россии в войне против Украины.

Коростелев попросил зрителей писать о нарушениях во время мобилизации. После этого главред Тихон Дзядко извинялся, заявив, что канал не помогает армии рф и слова были ошибкой.

Коростелев был уволен и поначалу это выглядело, как чистосердечное решение. Впоследствии оказалось, что это сделали, чтобы канал не лишили лицензии. После того как лицензию отозвали, гендиректор Наталья Синдеева назвала решение ошибкой:

"Можно было убрать его из эфира, остановиться, подумать. Мы сделали плохо, понимали, что делаем плохо. Нам, конечно, очень противно от этого (освобождение, — ред.)", — говорит Синдеева.

Карта Крыма

В минувшую пятницу Латвия оштрафовала "Дождь" на 10 тыс. евро из-за показанной в эфире карты, где аннексированный Крым указан как российский.

Также в эфире прозвучали слова "наша армия" об армии россии.

Отсутствие субтитров и отказ от латышского языка

Получив лицензию на вещание "Дождь" стал латвийским масс-медиа и должен титровать программы на латышском языке. Телеканал обязался делать это с сентября, но до декабря обязательств так и не выполнили.

Когда руководство вызвали на заседание Национального совета по электронным СМИ по поводу всех нарушений, оно считало, что сможет найти общий язык на русском языке. И не прониклось тем, чтобы найти переводчика.

Влезли во внутренние дела Латвии по сносу памятников

Ведущая Екатерина Котрикадзе взяла скандальное интервью у мэра Риги Мартиньши, передает Delfi. Котрикадзе спросила о сносе памятника советским воинам-освободителям Риги в Пардаугаве, назвав это "обострением" и сказав, что он "составляет серьезную ценность для десятков тысяч жителей города" (наверное, речь шла о российском обществе). Латвия признает советскую оккупацию на одном уровне с нацистской (решение Сейма от 2018 года). Также журналистка спросила об отношении к русскоязычному населению.

Интервью вызвало возмущение в соцсетях. В частности, режиссер Алвис Херманис написал:

"Это уже не журналистика, а жестокая политическая манипуляция, которая совершенно противоречит интересам Латвии. Я даже не говорю об элементарной вежливости в отношении страны, которая им приютила. Это уже очень опасно. Создается впечатление, что их цель – взорвать нашу страну изнутри, возможно, они делают это бессознательно и это тот же старый русский шовинизм, но результата это не меняет".

Спрашивали о героизме россиян у жертвы

В августе на YouTube-канале "Дождя" появился циничный сюжет "Военный из россии спас украинку", на что обратила внимание автор блога "Рагу.ли" Татьяна Микитенко.

Ведущая "Дождя" Анна Монгайт взяла интервью у травмированной девушки из Харькова, мать которой на ее глазах расстреляли россияне. В то же время войска агрессора убили своего же солдата, закрывшего девушку. Монгайт спросила жертву, что она ощущает после этого.

Постоянные соболезнования российским военным

Также "Дождь" обвиняют в том, что они приглашают в эфир российских военных и пытаются их оправдать. Проект "Как не стать овощем" обратил внимание на то, что телеканал сделал серию интервью с десантником Павлом Филатьевым по поводу его книги "ZOV". Филатьев – десантник, вторгшийся в Херсон. В своем опусе он написал, что российская армия на самом деле не виновата, писал о хорошем обращении с украинскими пленными, и в конце подводит к мысли, что Украина виновна в войне из-за своей русофобии.

Сюжет о дне русского флага в Херсоне

В сюжете от 22 августа "Дождь" уделил внимание празднованию дня российского флага на оккупированных территориях Украины, пишет "Детектор медиа".

В видеоряде показали кадры из прокремлевских телеграмм-каналов: поднятие российского флага над Херсоном, шабаш в Запорожской области, Мелитополе, Мариуполе. Люди с русскими флажками, фрагменты концертов, в том числе при участии русских артистов. Были комментарии коллаборантов о том, что "нацисты захватили власть".

Где еще поселились росСМИ

На "Дожде" список беглецов не заканчивается. В Ригу в 2014 году переехал уволенный коллектив Lenta.ru и создал там издание "Медуза" (Medusa Project SIA). А после вторжения в другие страны уехали те, кого в россии признали "иноагентами": редакции "Проекта", "Важных историй", российской службы ВВС, "Медиазоны", медиапроектов Михаила Ходорковского, большинство сотрудников "Радио Свобода", "Настоящее время".

Одним из самых популярных мест переселения является латвийская Рига. В общей сложности туда эмигрировали более 200 российских журналистов и 23 средства массовой информации. В августе Служба государственной безопасности Латвии предупредила высших должностных лиц страны о рисках, связанных с тем, что в Латвии начинает работать все больше российских медиакомпаний.

Тбилиси

На втором месте – Тбилиси, здесь работают более 90 российских журналистов. На третьем месте — литовская столица Вильнюс, здесь поселились 65 журналистов, в том числе работники медиапроектов Ходорковского и "Медиазоны".

Bloomberg вывез сотрудников российского бюро в Дубай.

Как сообщал "Телеграф", с начала полномасштабного вторжения большое количество украинских VIP-беженцев поселилось в австрийской столице Вены.