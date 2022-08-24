"Хорошие русские" выпустили антивоенную короткометражку о велосипедисте из Бучи

Герои картины живут в российской глубинке и свято верят пропаганде, пока одна из них не сталкивается с призраком убитого украинца

Российские артисты, даже условно оппозиционные, как правило, не спешат открыто высказываться против военного вторжения рф в Украину. По крайней мере, от своего имени или в прямой форме – только намеками. Однако в День независимости нашего государства на Youtube вышел короткометражный фильм "Велосипедист из Бучи", который его авторы называют "первым антивоенным художественным фильмом из россии о войне в Украине".

Создали музыкальную ленту-притчу неназванные авторы, называющие себя "хорошими русскими" — именно так переводится название их творческой группы Good russians. 16-минутная короткометражка рассказывает о типичной семье из отдаленной и забытой богом российской глубинки, где из развлечений только водка и телевизор. Старшее поколение, насмотревшись пропаганды, поддерживает военное вторжение, но однажды их дочь сталкивается с призраком убитого в Буче велосипедиста.

"Нашей работой мы хотим поддержать украинцев, которые сопротивляются российской агрессии, и граждан нашей страны, которые подвергаются политическому террору. Мы благодарны коллегам из Украины и Беларуси, принявшим участие в проекте. Все вместе мы выступаем за свободу наших стран и скорейшее окончание войны. Мы приветствуем всех, кто разделяет нашу позицию", — написали под роликом от своего имени авторы.

Название ленты является отсылкой к истории Михаила Романюка – 58-летнего жителя Бучи, который ехал велосипедом в военкомат, чтобы мобилизоваться на войну, но был застрелен оккупантами. Фото его мертвого тела с велосипедом стало одним из самых символичных кадров войны.

Все задействованные в фильме актеры, включая девочку-подростка, играют в масках из папье-маше и балаклавах. Вероятно из соображений безопасности. Этот прием также позволяет сохранить аллегоричность избранного авторами жанра притчи, обезличив персонажей и сведя их к стереотипным образам. Художественные кадры в картине сочетаются с хроникой и фрагментами эфиров российских телеканалов.

Напомним, режиссер Гай Ричи со своей продюсерской командой, пораженный силой сопротивления украинцев россиянам, снял с проката на перемонтаж свою новую ленту "Операция Фортуна". В сюжете была задействована банда украинских головорезов, которым должен был противостоять герой Джейсона Стейтема, но авторы решили удалить указание на национальность бандитов как неуместное.