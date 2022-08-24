"Хороші росіяни" випустили антивоєнну короткометражку про велосипедиста з Бучі

Герої картини живуть у російський глибинці і свято вірять пропаганді, поки одна з них не стикається з привидом убитого українця

Російські митці, навіть умовно опозиційні, як правило не поспішають відкрито висловлюватись проти воєнного вторгнення рф в Україну. Принаймні від свого імені або у прямій формі – лише натяками. Однак у День незалежності нашої держави на Youtube вийшов короткометражний фільм "Велосипедист із Бучі", який його автори називають "першим антивоєнним художнів фільмом з росії про війну в Україні".

Створили музичну стрічку-притчу неназвані автори, які називають себе "хорошими росіянами" — саме так перекладається назва їхньої творчої групи Good russians. 16-хвилинна короткометражка розповідає про типову сім’ю з віддаленої і забутої богом російської глибинки, де із розваг тільки горілка і телевізор. Старше покоління, надивившись пропаганди, підтримує воєнне вторгнення, але одного разу їхня дочка стикається із привидом убитого в Бучі велосипедиста.

"Нашою роботою ми хочемо підтримати українців, які опираються російській агресії, та громадян нашої країни [росії], які зазнають політичного терору. Ми вдячні колегам з України та Білорусі, які взяли участь у проекті. Всі разом ми виступаємо за свободу наших країн та якнайшвидше закінчення війни. Ми вітаємо всіх, хто поділяє нашу позицію", — написали під роликом від свого імені автори.

Назва стрічки є відсилкою до особи Михайла Романюка – 58-річного мешканця Бучі, якій їхав велосипедом до військкомату, щоби мобілізуватись на війну, але був застрелений окупантами. Фото його мертвого тіла з велосипедом стало одним із найбільш символічних кадрів війни.

Усі задіяні у фільмі актори, в тому числі дівчинка-підліток, грають у масках із пап’є-маше та балаклавах. Ймовірно з міркувань безпеки. Цей прийом також дає змогу зберегти алегоричність обраного авторами жанру притчі, знеособивши персонажів і звівши їх до стереотипних образів. Художні кадри у стрічці поєднуються з хронікою та фрагментами ефірів російських телеканалів.

Нагадаємо, режисер Гай Річі зі своєю продюсерською командою, вражений силою спротиву українців росіянам, зняв з прокату на перемонтаж свою нову стрічку "Операція Фортуна". У сюжеті була задіяна банда українських головорізів, яким мав протистояти герой Джейсона Стейтема, але автори вирішили видалити вказівку на національність бандитів як недоречну.