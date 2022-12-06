Знахабніли і ведуть себе, як вдома? Підбірка зашкварів, за які Латвія хоче вигнати “Дождь”

російські журналісти постійно провокували країну, яка надала їм притулок

Російський опозиційний канал "Дождь", редакція якого переїхала до Латвії, потрапив у низку скандалів та регулярно порушував законодавство країни. Зокрема, Латвія визнала росію країною-спонсором тероризму і підтримувати російську агресію там не можна.

"Дождю" винесли три попередження, після цього зазвичай забирають ліцензію (такими є правила для всіх каналів). Зауваження стосувалися заяви із покращеннням обмундирування мобіків (що у комісії назвали можливим вираженням підтримки російської армії), відсутності звукової доріжки державною мовою, зображення анексованого Криму російським, допущене телеведучим найменування російської армії "нашою армією".

Рига побачила "загрозу для нацбезпеки та громадського порядку", тому ліцензію на мовлення анулювали. У Латвії заявили, що телеканал не може продовжувати діяльність на території країни.

У "Дожді" не зрозуміли натяку. Телеканал назвав звинувачення абсурдом і сказав, що залишиться на YouTube. Але Латвія проситиме поставити геоблокування і на цій платформі, щоб контент був недоступний у країні.

Реакція "Дождя" на анулювання ліцензії

Заява про допомогу армії рф

Телеведучий Олексій Коростельов у прямому ефірі зробив оголошення, що "Дождь" зможе допомогти російським мобілізованим із оснащенням та зручностями на фронті. Тобто, допомогти солдатам рф у війні проти України.

Коростельов попросив глядачів писати про порушення під час мобілізації. Після цього головред Тихон Дзядко вибачався, заявивши, що канал не допомагає армії рф і слова були помилкою.

Коростельов був звільнений і спочатку це виглядало, як щиросердне рішення. Згодом виявилося, що це зробили, щоб канал не позбавили ліцензії. Після того, як ліцензію відкликали, гендиректорка Наталія Синдеєва назвала рішення помилкою:

"Можна було прибрати його з ефіру, зупинитися, подумати. Ми зробили погано, розуміли, що робимо погано. Нам, звичайно, дуже гидко від цього (звільнення, — ред.)", — каже Синдеєва.

Карта Криму

У минулу п'ятницю Латвія оштрафувала "Дождь" на 10 тис. євро через показану в ефірі карту, де анексований Крим зазначений як російський.

Також в ефірі прозвучали слова "наша армія" щодо армії росії.

Відсутність субтитрів та відмова від латиської мови

Отримавши ліцензію на мовлення "Дождь" став латвійським мас-медіа і мав титрувати програми латиською мовою. Телеканал зобов'язався робити це з вересня, але до грудня зобов'язання так і не виконали.

Коли керівництво викликали на засідання Національної ради з електронних ЗМІ щодо усіх порушень, воно вважало, що зможе порозумітися російською мовою. І не перейнялося тим, щоб знайти перекладача.

Влізли у внутрішні справи Латвії щодо знесення пам’ятників

Ведуча Катерина Котрікадзе взяла скандальне інтерв’ю у мера Риги Мартіньша, передає Delfi. Котрікадзе запитала про знесення пам'ятника радянським воїнам-визволителям Риги у Пардаугаві, назвавши це "загостренням" і сказавши, що він "становить серйозну цінність для десятків тисяч мешканців міста" (напевно, мова йшла про російську громаду). Латвія визнає радянську окупацію на одному рівні з нацистською (рішення Сейму від 2018 року). Також журналістка запитала про ставлення до російськомовного населення.

Інтерв'ю викликало вибух обурення у соцмережах. Зокрема режисер Алвіс Херманіс написав:

"Це вже не журналістика, а жорстока політична маніпуляція, яка абсолютно суперечить інтересам Латвії. Я навіть не говорю про елементарну ввічливість щодо країни, яка їм дала притулок. Це вже дуже небезпечно. Складається враження, що їхня мета – підірвати нашу країну зсередини, можливо, вони роблять це несвідомо і це той самий старий російський шовінізм, але результату це не змінює".

Питали про героїзм росіян у жертви

У серпні на YouTube-каналі "Дождя" з’явився цинічний сюжет "Військовий із рф врятував українку", на що звернула увагу авторка блогу "Рагу.лі" Тетяна Микитенко.

Ведуча "Дождя" Анна Монгайт взяла інтерв’ю у травмованої дівчини з Харкова, матір якої на її очах розстріляли росіяни. Водночас війська агресора вбили свого ж солдата, який закрив собою дівчину. Монгайт спитала жертву, що вона відчуває після цього.

Постійні співчуття російським військовим

Також "Дождь" звинувачують у тому, що вони запрошують в ефір російських військових і намагаються їх виправдати. Проект "Як не стати овочем" звернув увагу на те, що телеканал зробив серію інтерв’ю із десантником Павлом Філатьєвим щодо його книжки "ZOV". Філатьєв — десантник, який вторгся в Херсон. У своєму опусі він написав, що російська армія насправді не винна, писав про гарне поводження з українськими полоненими, і в кінці підводить до думки, що Україна винна у війні через свою русофобію.

Сюжет про день російського прапора в Херсоні

У сюжеті від 22 серпня "Дождь" приділив увагу святкуванню дня російського прапора на окупованих територіях України, пише "Детектор медіа".

У відеоряді показали кадри із прокремлівських телеграм-каналів: підняття російського прапору над Херсоном, шабаш у Запорізькій області, Мелітополі, Маріуполі. Люди з російськими прапорцями, фрагменти концертів, у тому числі й за участі російських артистів. Були коментарі колаборантів про те, що "нацисти захопили владу".

Де ще оселилися росЗМІ

На "Дожді" список втікачів не закінчується. До Риги у 2014 році переїхав звільнений колектив Lenta.ru і створив там видання "Медуза" (Medusa Project SIA). А після вторгнення до інших країн виїхали ті, кого у рф визнали "іноагентами": редакції "Проекта", "Важных историй", російської служби ВВС, "Медиазоны", медіапроєктів Михайла Ходорковського, більшість співробітників "Радио Свобода", "Настоящее время".

Одним із найпопулярніших місць переселення є латвійська Рига. Загалом туди емігрували понад 200 російських журналістів та 23 засоби масової інформації. У серпні Служба державної безпеки Латвії попередила вищих посадових осіб країни про ризики, пов'язані з тим, що у Латвії починає працювати дедалі більше російських медіакомпаній.

Тбілісі

На другому місці — Тбілісі, тут працюють понад 90 російських журналістів. На третьому місці — литовська столиця Вільнюс, тут оселилися 65 журналістів, зокрема працівники медіапроєктів Ходорковського і "Медіазони".

Bloomberg вивіз співробітників російського бюро в Дубаї.

Як повідомляв "Телеграф", від початку повномасштабного вторгнення велика кількість українських VIP-біженців оселилася в австрійській столиці Відні.