У Латвії анулювали ліцензію скандального російського каналу "Дождь": влада пояснила позицію

"Дождь" має припинити мовлення у Латвії в ніч проти 8 грудня

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії прийняла рішення про анулювання ліцензії російського телеканалу "Дождь", який нещодавно опинився в центрі скандалу через висловлювання ведучого про допомогу військовим росії.

Телеканал "Дождь" не може продовжувати діяльність на території Латвії, оскільки його керівництво "не усвідомлює значущості та серйозності порушень".

Про це на своїй сторінці у Twitter заявив голова ради Іварс Аболіньш.

"У зв’язку з загрозою національній безпеці та громадському порядку сьогодні вранці NEPLP ухвалило рішення скасувати дозвіл на трансляцію телеканалу "Дождь", — зазначив Іварс Аболіньш.

Зазначається, що канал має припинити мовлення у Латвії у ніч проти 8 грудня.

Нагадаємо, що російський телеканал "Дождь" існує з 2008 року. У 2014 році канал відключили більшість супутникових та кабельних операторів після того, як той потрапив у скандал через опитування на тему блокади Ленінграда. Ще через рік канал позбавили права транслювати рекламу.

У 2017 році Нацрада України з питань телебачення та радіомовлення зобов’язала українських провайдерів припинити трансляцію російського телеканалу "Дождь". З 2021 року канал перебуває у реєстрі "іноземних агентів".

Після повномасштабного вторгнення росії на територію України сайт "Дождю" було заблоковано, а канал припинив роботу. Влітку телеканал знову почав мовлення, але вже з Латвії.

На початку грудня "Дождь" потрапив у черговий скандал після висловлювання ведучого про допомогу російським окупантам, які воюють в Україні. Ведучий був звільнений, канал вибачився.

Наступного дня міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що "Дождь" має залишити країну і повернутися до росії.