В Латвии аннулировали лицензию скандального российского канала "Дождь": власти объяснили позицию

"Дождь" должен прекратить вещание в Латвии в ночь на 8 декабря

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение об аннулировании лицензии российского телеканала "Дождь", который не так давно оказался в центре скандала из-за высказывания ведущего о помощи военным рф.

Телеканал "Дождь" не может продолжать деятельность на территории Латвии, поскольку его руководство "не осознает значимости и серьезности нарушений". Об этом на своей странице в Twitter заявил председатель совета Иварс Аболиньш.

"В связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку сегодня утром NEPLP приняло решение отменить разрешение на трансляцию телеканала "Дождь", — отметил Иварс Аболиньш.

Отмечается, что канал должен прекратить вещание в Латвии в ночь на 8 декабря.

Напомним, что российский телеканал "Дождь" существует с 2008 года. В 2014 году канал отключили большинство спутниковых и кабельных операторов после того, как тот угодил в скандал из-за опроса на тему блокады Ленинграда. Спустя еще год канал лишили права транслировать рекламу.

В 2017 год Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров прекратить трансляцию российского телеканала "Дождь". С 2021 года канал находится в реестре "иностранных агентов".

После полномасштабного вторжения россии на территорию Украины сайт "Дождя" был заблокирован, а канал приостановил работу. Летом телеканал вновь начал вещание, но уже из Латвии.

В начале декабря "Дождь" угодил в очередной скандал после высказывания ведущего о помощи российским оккупантам, которые воюют в Украине. Ведущий был уволен, канал принес извинения.

На следующий день министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что "Дождь" должен покинуть страну и вернуться в россиию.