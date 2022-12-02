"Дождь" должен уехать из Латвии": скандал вокруг российского телеканала получил продолжение

Ведущий телеканала "Дождь", произнесший скандальное заявление был уволен

В Латвии, угодивший в скандал российский оппозиционный телеканал "Дождь", был оштрафован на 10 тысяч евро.

Как пишет издание Delfi, ссылаясь на слова Главы Национального совета Латвии по СМИ (NEPLP) Иварса Аболиньша на телеканал "Дождь" были наложены штрафные санкции за демонстрацию карты, где украинский Крым был изображен в составе россии. Также руководитель NEPLP заявил, что данный факт является уже вторым серьезным нарушением за последние месяцы, а за три нарушения совет имеет право отозвать лицензию на вещание канала.

Позже министр обороны Латвии Артис Пабрикс написал в своем Twitter, о том, что считает, что телеканал "Дождь" должен прекратить вещание из Латвии и вернуться в россию. И добавил, что по его данным, процесс уже начался.

"Я считаю, что "Дождь" должен уехать работать в россию, а его вид на жительство должен быть аннулирован", — Артис Пабрикс.

Кроме того, продолжение получила и история со скандальным высказыванием ведущего "Дождя" Алексея Коростелева, который в эфире заявил, что телеканал помогает в обеспечении российских мобилизованных граждан.

Как пишет издание BBC, в эфире телеканала глава информационной службы Екатерина Котрикадзе рассказала, что редакция приняла решение прекратить сотрудничество с Коростелевым.

"Это очень сложное решение для нас, но руководство "Дождя" считает его единственно верным и возможным", — передает издание слова Котрикадзе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети разгорелся скандал из-за международного мероприятия в Беларуси, которое, как оказалось, спонсирует ООН.

Также мы сообщали о том, что в россии бывший дьякон РПЦ завел себе выдуманную девушку и от её имени призывал к преступлениям против украинцев.