У Відні тісно від українських "віпів": кого з політиків та бізнесменів там знайшли цього разу

У Відні журналісти помітили велику кількість українських чиновників

З початку повномасштабного вторгнення росії на територію України багато українців переїхали до інших країн, серед них і політики, бізнесмени, нардепи, банкіри та багато інших. Велика кількість VIP-біженців оселилася в австрійській столиці Відні.

У другій серії розслідування УП "Батальйон Відень" було оприлюднено низку імен українських "віпів", які переїхали на час повномасштабної війни до Відня. Серед них виявилися зять Юлії Тимошенко Артур Чечоткін, бізнесмен Ігор Воронов, голова правління Київміськбуду Ігор Кушнір разом зі своєю коханою, Денис Чернишов (з 2016 по 2019 рік був міністром юстиції), якого місяць тому оголосили у розшук в Україні, а також віп-біженців.

Дениса Чернишова помітили на одній із вулиць Відня у компанії колишнього керівника Нацбанку України Кирила Шевченка, якого було звільнено у жовтні 2022 року.

Денис Чернишов та Кирило Шевченко

Журналісти також помітили аграрного мільйонера Олега Бахматюка біля одного із п’ятизіркових готелів Відня. Варто зазначити, що НАБУ оголосило Бахматюка у розшук ще 2019 року. Ще на початку 2022 року Бахматюк повідомляв, що переїхав до Відня понад два роки тому.

Олег Бахматюк

На вулицях Відня неодноразово було помічено автомобіль, пов’язаний із бізнесменом Ігорем Вороновим.

Автомобіль, пов’язаний з Ігорем Вороновим

Незабаром самого Воронова вдалося побачити в одному з готелів.

Ігор Воронов

В одному з барів журналісти помітили керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія разом зі своїм приятелем бізнесменом Веміром Давітяном. За інформацією "УП", Арахамія приїжджав на два дні до Відня на зустріч з олігархом Дмитром Фірташем.

Давид Арахамія та Весмір Давітян

Також журналісти "УП" у новій серії "Батальйон Відень" повідомляють, що в австрійському місті було помічено автомобіль чоловіка телеведучої Тетяни Терехової, автомобіль, який записаний на компанію сина ексспікера Ради Володимира Литвина, Івана Литвина, автомобіль Ольги Огнєвої, сестри співвласника фарма компанії "Дарниця" Гліба Загорія, та інші.

Нагадаємо, раніше була опублікована перша серія розслідування "Батальйон Відень". У ньому журналісти розповіли, що помітили в австрійській столиці таких VIP-біженців, як Олександр Тупицький, Андрій Холодов та багато інших.

Також раніше повідомлялося про розслідування "Батальйон Монако" про віпи, що втекли з України. У той час, як наші воїни хоробро стоять на захисті України, багато політиків, депутатів і бізнесменів переїхали в інші країни.