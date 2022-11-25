В Вене тесно от украинских "випов": кого из политиков и бизнесменов там нашли в этот раз

В Вене журналисты заметили большое количество украинских чиновников

С начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины многие украинцы переехали в другие страны, среди них и политики, бизнесмены, нардепы, банкиры и многие другие. Большое количество VIP-беженцев поселилось в австрийской столице Вене.

Во второй серии расследования УП "Батальон Вена" был обнародован ряд имен украинских "випов", которые переехали на время полномасштабной войны в Вену. Среди них оказались зять Юлии Тимошенко Артур Чечёткин, бизнесмен Игорь Воронов, председатель правления Киевгорстроя Игорь Кушнир вместе со своей возлюбленной, Денис Чернышов (с 2016 по 2019 год был министром юстиции), которого месяц назад объявили в розыск в Украине, а также многих других VIP-беженцев.

Дениса Чернышова заметили на одной из улиц Вены в компании бывшего руководителя Нацбанка Украины Кирилла Шевченко, который был уволен в октябре 2022 года.

Денис Чернышов и Кирилл Шевченко

Журналисты также заметили аграрного миллионера Олега Бахматюка возле одного из пятизвездочных отелей Вены. Стоит отметить, что НАБУ объявило Бахматюка в розыск еще в 2019 году. Еще в начале 2022 года Бахматюк сообщал, что переехал в Вену более двух лет назад.

Олег Бахматюк

На улицах Вены неоднократно был замечен автомобиль, связанный с бизнесменом Игорем Вороновым.

Автомобиль, связанный с Игорем Вороновым

Вскоре самого Воронова удалось заметить в одном из отелей.

Игорь Воронов

В одном из баров журналисты заметили руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия вместе со своим приятелем бизнесменом Вемиром Давитяном. По информации "УП", Арахамия приезжал на два дня в Вену на встречу с олигархом Дмитрием Фирташем.

Давид Арахамия и Вемир Давитян

Также журналисты "УП" в новой серии "Батальон Вена" сообщают, что в австрийском городе были замечены автомобиль мужа телеведущей Татьяны Тереховой, автомобиль, который записан на компанию сына экс-спикера Рады Владимира Литвина, Ивана Литвина, автомобиль Ольги Огневой, сестры совладельца фармацевтической компании "Дарница" Глеба Загория, и другие.

Напомним, ранее была опубликована первая серия расследования "Батальон Вена". В нем журналисты рассказали, что заметили в австрийской столице таких VIP-беженцев как Александр Тупицкий, Андрей Холодов и многих других.

Также ранее сообщалось о расследовании "Батальон Монако" о сбежавших из Украины випах. В то время как наши воины храбро стоят на защите Украины, многие политики, депутаты и бизнесмены переехали в другие страны.