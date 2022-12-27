Через "любов до України": у росії звільнили високопоставленого генерала ФСБ

У компанії друзів генерал неодноразово говорив, що жалкує про початок війни в Україні

Начальника Науково-технічної служби (НТС) ФСБ генерал-полковника Едуарда Черновольцева відправили у відставку. Він займався НДІ-2 ФСБ, де в таємній лабораторії розробляються всілякі отрути, а співробітники даного інституту були причетні до отруєння Олексія Навального, Дмитра Бикова та Володимира Кара-Мурзи.

Згідно з офіційною версією, Черновольцев був відправлений на пенсію після досягнення пенсійного віку, хоча співробітники такого рівня можуть дослужити до 70 років. Він мав підпорядкування 8-й Центр ФСБ (захист інформації), Центр спеціальної техніки ФСБ та Управління спеціального зв’язку ФСБ. Про це пише видання The Insider.

Власні джерела повідомили виданню, що в кремлі були вкрай незадоволені тим, що виток інформаційних баз даних почастішав. Це, своєю чергою, дозволило журналістам публікувати розслідування, в тому числі й стосовно осіб, наближених до путіна.

Також співробітник із НТС ФСБ розповів журналістам, що Чорновільцев, який прожив довгий час у Києві, жалкував про початок повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала росія. Він неодноразово говорив у компанії своїх друзів, що "все зайшло надто далеко".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що скандальний російський чиновник хоче використати проти України "експериментальну зброю".