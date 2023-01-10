Російський генерал, якого сварили пригожин та кадиров, отримав важливу посаду

До осені 2022 року лапін був командувачем Центрального військового округу, але його зняли з посади

Російського генерала-полковника олександра лапіна, якого кадиров називав "бездарем" і критикував за невдачі на війні в Україні, призначений начальником Головного штабу Сухопутних військ ЗС росії.

Інформацію про це опублікувало російське видання "Известия", посилаючись на власні джерела. За його даними, основне завдання лапіна на новій посаді складатиметься з планування бойової підготовки та переозброєння частин та з’єднань Сухопутних військ.

З 2018 року начальником Головного штабу Сухопутних військ росії був василь тонкошкуров, але якийсь час тому він перейшов на нову посаду в Мінпромторг. Інформація про це не була підтверджена на сайті Міноборони росії.

А сам олександр лапін раніше був командувачем центральним військовим округом. Восени 2022 року стало відомо про те, що він втратив цю посаду. Водночас голова Чечні рамзан кадиров назвав лапіна "бездарем" та звинуватив його у провалах та невдачах на фронті, зокрема, звільненні Лимана воїнам ЗСУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у росії звільнили з посади високопоставленого генерала-полковника Едуарда Черновольцева. Він неодноразово заявляв, що не підтримує війну в Україні.