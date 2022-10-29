кадиров завдав нового удару по шойгу? Важливий російський генерал втратив посаду

Внутрішнє протистояння у росії триває

Російського командувача центральним військовим округом генерал-полковника олександра лапіна зняли з посади. Цікаво, що це сталося після чергового потоку критики з боку глави Чечні рамзана кадирова.

Про звільнення повідомила чеченська телерадіокомпанія "Грозний". Жодних деталей про причини звільнення там повідомляти не стали, проте нагадали слова кадирова, який назвав лапіна "бездарем".

Так нещодавно голова Чечні повідомив, що протягом кількох днів намагається вийти на російського генерала, щоб поговорити з ним про нещодавні невдачі.

Варто зазначити, що критикуючи лапина кадиров також робив випади у бік генштабу рф.

"Прикро не те, що лапін бездар. А те, що його покривають нагорі керівники в Генштабі. Якби моя воля, я розжалував би лапіна до рядового, позбавив би нагород і з автоматом у руках відправив би на передову змивати кров’ю свою ганьбу", — писав кадиров після того, як ЗСУ звільнили Лиман.

Кадиров разом із засновником ПВК "Вагнер" євгеном пригожиним є представниками так званої "фракції силовиків", яка протистоїть чинному керівництву російського Міноборони та Генштабу.

За деякими даними, через невдачі на фронті крісло захиталося і під самим головою Міноборони сергієм Шойгу, на місце якого може прийти губернатор Тульської області олександр дюмін, якого кадиров називає "старшим братом".