Шойгу готують заміну? Названо ім’я генерала-ставленика кадирова

У ЗМІ з’явилося ім’я можливого наступника шойгу

Під російським міністром оборони сергієм шойгу, мабуть, захиталося крісло, а на його місце у разі продовження низки поразок в Україні може прийти олександр дюмін.

Про це повідомляє "Верстка" з посиланням на власні джерела, близькі до російського керівництва. Зазначається, що заміну шойгу лобіюють незадоволені ходом бойових дій чиновники на чолі з головою Чечні рамзаном кадировим та керівником ПВК "Вагнера" євгеном пригожиним.

При цьому кадиров називає дюміна "старшим братом" і відкрито говорив, що хотів би бачити його у кріслі голови міноборони.

Наголошується, що присвоєння кадировому звання генерал-полковника може свідчити про те, що кремль займе його бік у разі заочної суперечки з міноборони. А за словами джерела видання "шойгу треба було клацнути носом".

Як відомо, дюмін брав участь у війні росії проти України, проте його роль до кінця не зрозуміла. За деякою інформацією, саме він евакуював президента Віктора Януковича.

З 2009 року він був ад’ютантом диктатора володимира путіна, а з 2014 року його кар’єра стрімко пішла нагору і вже наприкінці 2015 року він отримав посаду заступника міністра оборони.

Втім, уже з лютого 2016 року його було призначено на посаду губернатора Тульської області, де й досі залишається.

Як повідомлялося раніше, після успіхів ЗСУ на Харківському та Херсонському напрямах публічно критикувати міноборони почав і сам путін, що на думку аналітиків є перекласти відповідальність за поразки на шойгу.

Втім, деякі російські політтехнологи впевнені, що Сергій Шойгу залишиться на своїй посаді, адже Путін може бути невигідно його звільняти.