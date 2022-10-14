Шойгу готовят замену? Названо имя генерала-ставленника кадырова

В СМИ появилось имя возможного преемника шойгу

Под российским министром обороны сергеем шойгу, по всей видимости, зашаталось кресло, а на его место в случае продолжения чреды поражений в Украине может прийти александр дюмин.

Об этом сообщает "Верстка" со ссылкой на собственные источники, которые близки к российскому руководству. Отмечается, что замену шойгу лоббируют недовольные ходом боевых действий чиновники во главе с главой Чечни рамзаном кадыровым и руководителем ЧВК "Вагнера" евгением пригожиным.

При этом кадыров называет дюмина "старшим братом" и открыто говорил, что хотел бы видеть его в кресле главы минобороны.

Отмечается, что присвоение кадырову звания генерал-полковника может свидетельствовать о том, что кремль займет его сторону в случае заочного спора с минобороны. А по словам источника издания "шойгу надо было щелкнуть по носу".

Как известно, дюмин участвовал в войне россии против Украины, однако его роль до конца не ясна. По некоторой информации именно он эвакуировал беглого президента Виктора Януковича.

С 2009 года он был адъютантом диктатора владимира путина, а с 2014 года его карьера стремительно пошла вверх и уже в конце 2015 года он получил должность заместителя министра обороны.

Впрочем, уже с февраля 2016 года он был назначен на пост губернатора Тульской области, где и остается до сих пор.

Как сообщалось ранее, после успехов ВСУ на Харьковском и Херсонском направлениях публично критиковать минобороны начал и сам путин, что по мнению аналитиков является переложить ответственность за поражения на шойгу.

Впрочем, некоторые российские политтехнологи уверены, что сергей шойгу останется на своей должности, ведь путину может быть невыгодно его увольнять.