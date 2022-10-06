Під шойгу захиталося крісло? путін знайшов, як виправдатися за провали армії рф

Російський диктатор намагається знайти можливості утриматися на власному "троні"

Успіхи української армії на Харківщині, звільнення частини Херсонщини, а також початок контрнаступу в Луганській області є серйозними ударами по самолюбству російських окупантів. Не дивно, що російський лідер володимир путін почав публічно критикувати міноборони рф. Поки що — лише за відсутність зміни в законодавчій базі на тему мобілізації.

Однак, як вважають аналітики Інституту вивчення війни, це може бути першим кроком до перекладання відповідальності за всі програші російської армії у війні з Україною на міністра оборони сергія шойгу. На це вказує й посилена критика пропагандистських блогерів, які все частіше "полощуть" шойгу та його накази.

Фахівці впевнені, що ймовірне звільнення шойгу відкладатиметься на максимально можливий термін, поки ситуація не стане вкрай критичною. Це допоможе путіну перекинути максимальну кількість військових невдач на іншу людину, доки сам диктатор заручатиметься додатковою підтримкою. Нових проблем завдає і те, що людині, яка прийде на заміну сергію шойгу, доведеться віддуватися і за невдачі попередника, і розгрібати свої.

Тим часом глава Кремля намагається відновити добрі стосунки із головою Чечні рамзаном кадировим, а також керівником ПВК Вагнера євгеном пригожиним. Таким чином, він намагається посилити свої позиції за допомогою інших силовиків, які мають великий вплив у росії.

На те, що путін переглядає свої пріоритети у колі наближених, натякає й той факт, що напередодні кадирову було надано звання генерала-полковника. Офіційного підтвердження цього факту не було, але про це повідомив сам керівник "кадировців". Це може бути першим дзвінком до того, що у Кремлі сподіваються зберегти прихильність найбільш радикально налаштованих військовослужбовців, а також тримати дистанцію від офіційного міноборони.

Втім, деякі російські політтехнологи впевнені, що сергій шойгу залишиться на своїй посаді, адже путіну може бути невигідно його звільняти.

Тим часом українські захисники активно просуваються по всій лінії фронту, звільняючи нові і нові населені пункти. Про це свідчать свіжі карти боїв в Україні.