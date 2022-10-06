ЗСУ просуваються на Луганщину: актуальні карти боїв в Україні

Деокупація України продовжується — на черзі важливі вузлові населені пункти

Український контрнаступ на сході триває успішно вже місяць і з півночі Харківської області просувається до західної частини Луганської. Під українським контролем Греківка та Макіївка (Сватівський район) у Луганській області.

Дослідники Інституту вивчення війни зазначають, що росіянам не вдалося використати річки Окол та Сіверський Донець як природні перепони, а рельєф у Луганській області підходить для тактики ЗСУ — швидких та маневрених бойових дій.

На думку аналітиків, українські війська могли зміцнити позиції та перегрупуватися на півночі Херсонської області, досягши значних успіхів за останні 48 годин. Росіяни бояться українського наступу на північний захід, захід та північний схід від Херсона.

Карта боїв в Україні

Схід України

На північному заході Луганської області в районі Сватового українські військові зміцнюють свої позиції — вони вже увійшли до села за 20 км від міста. Якщо Україна вийде на лінію фронту Сватове-Кремінна, то це дозволить українським військам загрожувати Старобільську, ключовому російському логістичному вузлу приблизно за 50 км на схід від Сватового. Доступ до траси Сватове-Кремінна може також дозволить українським військовим просунутися не лише до Сватового, а й до Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська. Аналітики впевнені, що це матиме не лише військовий, а й інформаційний ефект з огляду на довгі та кровопролитні бої за ці міста. У Харківській області контрнаступ також тривав у районі Куп’янська. ЗСУ продовжує зміцнювати цю лінію оборони.

Карта контрнаступу на сході

На Донеччині ворог продовжує атакувати в районі Сіверська, Бахмута, Авдіївки. Росіяни постійно заявляють про свої успіхи у цьому напрямі, але підтверджень цьому немає.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Українські військові зміцнили позиції на півночі Херсонської області та, ймовірно, перегрупувалися. Російські війська знищують власні запаси боєприпасів під час відходу, можливо, щоб завадити українським силам захопити боєприпаси та техніку, кинуту росіянами, що відступають. Росвійська побоюються настання ЗСУ на північний захід від Херсона. Багато обговорюється відведення частини військових зі Снігурівки. Цей населений пункт є важливим. Якби вибити звідти росіян відкрило б західний берег річки Інгулець. Втрата російськими військами контролю над річкою Інгулець ще більше ізолює Херсон зі Сходу та підвищить уразливість міста перед українським оточенням. Американські джерела також вказували, що звільнення Херсона можливе вже у листопаді. Українські військові продовжують завдавати ударів по транспортних засобах, командних пунктах та скупченнях окупантів.

Карта контрнаступу на півдні України

Ворог продовжує серйозні обстріли. Російські сили вперше з червня завдали удару по Київській області безпілотником "Шахед — 136". Рано-вранці було атаковано ракетами Запоріжжя — влучили по житловому будинку в центрі.