На Київщині суттєві руйнування після атаки дронів: поліція зробила важливе звернення

За словами місцевих мешканців, вибухи лунали всю ніч

У ніч проти 5 жовтня окупанти нанесли удари з дронів по критичній інфраструктурі Білої Церкви на Київщині. Через кілька годин вони повторили серію атак на місто.

Про це стало відомо з чисельних повідомлень місцевих жителів. Крім того, про ситуацію написав голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що після вибухів приблизно о 2 годині ночі атака дронів-камікадзе знову відбулася о 4 ранку.

"Вночі ворог наніс удари дронами-камікадзе типу Shahed-136 по Білій Церкві. Усього 6 влучань та вибухів. Постраждала одна людина. Також зазнала пошкоджень інфраструктура", — йдеться в повідомленні.

За словами Кулеби, станом на 8.15 триває ліквідація наслідків обстрілів. На місці працюють усі необхідні служби, 57 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС. Пожежу продовжують гасити.

Повідомлення голови ОВА Київщини

Міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий на своїй сторінці у Фейсбук закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Людей, що проживають біля епіцентру пожежі, він попросив не підходити до вікон і не відчиняти їх, допоки всі наслідки ударів не ліквідують пожежники.

До того ж в офіційному Telegram-каналі Командування Повітряних Сил Збройних Сил України повідомили про збиття 6 дронів-камікадзе "Shahed-136" цієї ночі. Це сталося на півдні України.

Повідомлення Повітряних Сил ЗСУ

У мережі місцеві жителів також публікують відео з наслідками нічної атаки ворога. Можна почути звуки переміщення дронів, а також побачити масштабні вибухи і пожежі. Матеріали публікують у місцевих Telegram-каналах.

Відео пожежі

Крім цього, невідомо, як дрони змогли так швидко і без перешкод дістатися Київської області. У мережі публікують карти відстані від білоруського кордону та лінії фронту в Миколаївській області, де зазначено, що "Шахіди" мали пролетіти щонайменше 130 км.

Карти відстані від Білорусі і лінії фронту до Білої Церкви

Начальник Головного управління Національної поліції України в Київській області Андрій Нєбитов опублікував ще одне відео пожежі в місті на Київщині. Він закликав негайно звертатися до поліції, якщо було помічено підозрілі особи або об’єкти.

Повідомлення Нєбитова

Як повідомляв "Телеграф" раніше, представник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів про особливості іранських безпілотників "Shahed-136", які використовує росія у війні.