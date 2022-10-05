На Київщині пролунав вибух: окупанти пустили в хід іранські безпілотники (фото, відео)
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Іранські дрони вперше використовувалися проти Київщини
Київська область у ніч на 5 жовтня зазнала удару з боку російських окупантів, вперше для цих цілей були використані іранські дрони-камікадзе "Shahed-136", перейменовані росіянами на "Герань-2"
Як повідомляє телеграм-канал "Реальний Київ", щонайменше один вибух був чутний у Білій Церкві. Однак, за попередньою інформацією, спрацювала система ППО.
Пізніше у мережі з’явилися кадри, на яких чути характерний звук роботи іранських "Шахедів".
Інформацію про те, що на Київщині було чутно звуки роботи дронів-камікадзе підтвердив також радник голови МВС Антон Геращенко.
Після повідомлень про вибух у Білій Церкві тривогу увімкнули й у самому Києві.
Трохи пізніше у мережі з’явилася інформація, що у Білій Церкві зафіксували щонайменше три вибухи та пожежу.
Буквально за годину до цього удар безпілотниками був зафіксований в Одесі, тоді повідомлялося, що щонайменше один із них полетів на північ у бік Черкаської області, ймовірно, він і був пущений в дію для удару по Київщині.
Як відомо, це далеко не перший випадок застосування іранських українських міст, але перше застосування в Київській області.
Про перший випадок застосування іранських БПЛА в Україні стало відомо 13 вересня, коли з’явилася інформація про збиття в небі над Харківською областю першого Shahed 136.
23 вересня інформацію офіційно підтвердили, а МЗС України видворило посла Ірану. Офіційний Тегеран продовжує заперечувати факт постачання Росії ударних безпілотників.