На Київщині пролунав вибух: окупанти пустили в хід іранські безпілотники (фото, відео)

Іранські дрони вперше використовувалися проти Київщини

Київська область у ніч на 5 жовтня зазнала удару з боку російських окупантів, вперше для цих цілей були використані іранські дрони-камікадзе "Shahed-136", перейменовані росіянами на "Герань-2"

Як повідомляє телеграм-канал "Реальний Київ", щонайменше один вибух був чутний у Білій Церкві. Однак, за попередньою інформацією, спрацювала система ППО.

Пізніше у мережі з’явилися кадри, на яких чути характерний звук роботи іранських "Шахедів".

Інформацію про те, що на Київщині було чутно звуки роботи дронів-камікадзе підтвердив також радник голови МВС Антон Геращенко.

Після повідомлень про вибух у Білій Церкві тривогу увімкнули й у самому Києві.

Трохи пізніше у мережі з’явилася інформація, що у Білій Церкві зафіксували щонайменше три вибухи та пожежу.

Буквально за годину до цього удар безпілотниками був зафіксований в Одесі, тоді повідомлялося, що щонайменше один із них полетів на північ у бік Черкаської області, ймовірно, він і був пущений в дію для удару по Київщині.

Як відомо, це далеко не перший випадок застосування іранських українських міст, але перше застосування в Київській області.

Про перший випадок застосування іранських БПЛА в Україні стало відомо 13 вересня, коли з’явилася інформація про збиття в небі над Харківською областю першого Shahed 136.

23 вересня інформацію офіційно підтвердили, а МЗС України видворило посла Ірану. Офіційний Тегеран продовжує заперечувати факт постачання Росії ударних безпілотників.