кадыров нанес новый удар по шойгу? Важный российский генерал потерял должность

Внутреннее противостояние в россии продолжается

Российского командующего центральным военным округом, генерал-полковника александра лапина сняли с должности. Примечательно, что это случилось после очередного потока критики со стороны главы Чечни рамзана кадырова.

Об увольнении сообщило чеченская телерадиокомпания "Грозный". Никаких деталей о причинах увольнения там сообщать не стали, однако напомнили, слова кадырова, который назвал лапина "бездарем".

Так недавно глава Чечни сообщил, что в течение нескольких дней пытается выйти на российского генерала, чтобы поговорить с ним о недавних неудачах.

Стоит отметить, что критикуя лапина кадыров также делал выпады в сторону генштаба россии.

"Обидно не то, что лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор", — писал кадыров после того, как ВСУ освободили Лиман.

Кадыров вместе с основателем ЧВК "Вагнер" евгением пригожиным являются представителями так называемой "фракции силовиков", которая противостоит действующему руководству российского Минобороны и Генштаба.

По некоторым данным, из-за неудач на фронте кресло зашаталось и под самим главой Минобороны сергеем шойгу, на место которого может прийти губернатор Тульской области александр дюмин, которого кадыров называет "старшим братом".