Освобождение Лимана: у кадырова истерика, просит ядерного удара по Украине

Украинские защитники заставили истерить рамзана кадырова

В субботу, 1 октября, на 220-й день полномасштабного вторжения рф в Украину глава Чечни рамзан кадыров отреагировал на новости из Лимана (Донецкая область), в который недавно вошли ВСУ.

кадыров на своем telegram-канале обвинил командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина в провале на данном участке фронта. Кроме того, глава Чечни советует президенту рф владимиру путину ударить ядерным оружием по Украине.

"Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с "ЛНР" и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов.

По моему личному мнению, надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения. Не нужно каждое решение принимать с оглядкой на западно-американское сообщество — оно и так сказало и сделало многое против нас.

Вчера парад в Изюме, сегодня флаг в Лимане, а завтра что?

Все было бы хорошо, если бы не так плохо", — написал кадыров.

Примечательно, что Лапин награждал своего сын за "успехи" под Черниговом.

Напомним, 1 октября украинские власти объявили об окружении Лимана, в "котел" попали тысячи оккупантов. Позднее в ВСУ подтвердили, что вошли в город. В Институте изучения войны в субботу заявили, что населенный пункт будет освобожден в ближайшее время.