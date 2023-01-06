Война возмездия не за горами: Данилов озвучил четыре этапа противостояния с россией

Украина переходит к наступательному этапу войны в 2023 году

Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил слова Буданова о готовящемся наступлении Украины. Месяц он уточнять не стал лишь отметил, что ВСУ начнут наступательную войну.

Своим прогнозом он поделился в социальных сетях.

Алексей Данилов рассказал, что перейти к активным наступательным действия Силам обороны Украины поможет оружие, которое передают западные партнеры. Вчера стало известно, что Германия все же согласилась передать Украине ЗРК Patriot. Накануне президент Франции объявил о поставках в Украину "легких танков" и бронемашин Bastion, а Великобритания намекнула на поставки танков в ближайшее время.

"Речь идет о БМП Bradley, Marder, бронетранспортере Bastion, бронемашине AMX-10 RC, системе ПВО Patriot и многом другом – менее публичном и совсем непубличном", — сказал секретарь СБНО.

По его словам, ракетная и дронная программы Украины также сыграют свою роль. Всего, по словам Данилова, войну в Украине можно разделить на четыре этапа. Сейчас наша страна находится на предпоследнем из них.

Первый этап — Январь 2022г. Партизанская война: NLAW, Stinger, Javelin.

Второй этап — Июнь 2022 года. Оборона-контрнаступательная война: HIMARS, MLRS, гаубицы M777, ракеты Harpoon, снаряды GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS, САУ CAESAR, самоходная гаубица AHS Krab.

Третий этап — 2023 год. Наступательная война: БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC, Patriot.

Четвертый этап — Война справедливости и возмездия.

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