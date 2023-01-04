Украина готовит большое наступление: Буданов сказал, когда ждать самых ожесточенных боев

В украинской разведке анонсировали новые удары по территории россии, но не могут сказать, кто за ними стоит

Весной Украина планирует масштабное наступление на фронте. Самые жестокие бои ожидаются в марте 2023 года.

Такой прогноз озвучил глава ГУР МО Украины Кирилл буданов в интервью "ABC News".

По его словам, весной россия потерпит окончательное поражение на фронте, что будет заметно по большому количеству осовбожденных территорий. Глава украинской разведки не назвал точно направление, где ждать украинского прорыва. Буданов заверил, что это будет происходить по всему фронту, от Крыма до Донбасса и в который раз добавил, что Украина должна выйти на административные границы 1991 года.

"Это (когда мы увидим больше) освобождение территорий и нанесение окончательного поражения российской федерации. Происходить это будет по всей территории Украины, от Крыма до Донбасса. Наша цель, и мы ее достигнем, — возвращение к границам 1991 года, такой, какой Украину признают все субъекты международного права", — сказал Кирилл Буданов.

Удары по территории россии, в частности, не только по приграничным регионам, но и глубже, скорее всего, будут продолжаться в 2023 году. Но в ГУР не рассказали, кто за ними стоит – это станет известно только после окончания войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сможет ли Минобороны предупредить украинцев в случае нового наступления россии из Беларуси. Украинцы должны быть готовы к тому, что ход войны может изменится в любой момент.