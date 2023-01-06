Расплата неизбежна: в Минюсте рассказали, как Украина будет взимать с рф компенсации за нанесенный войной ущерб

Процесс привлечения россии к ответственности начнется уже в 2023 году

В Министерстве юстиции Украины сообщили о создании Компенсационного механизма по возмещению ущерба, нанесенного Украине в результате вооруженной агрессии россии. По словам заместителя министра юстиции Ирины Мудрой, проект реализуется с участием Офиса Президента и зарубежных партнеров Украины, а также был поддержан многочисленными международными организациями.

"Телеграф" выяснял, каким образом Украина планирует заставить рф компенсировать нанесенный ущерб, и когда это может произойти.

Процесс запущен

В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский впервые заявил о необратимости наказания для россии за совершенные в Украине преступления. Тогда глава государства посоветовал россиянам выучить слова "репарации" и "контрибуции", ведь им придется возместить Украине все, что было уничтожено на наших территориях во время войны.

Менее чем через год совместными усилиями Офиса Президента и Министерства юстиции Украины был заложен фундамент для восстановления справедливости и юридической победы над страной-агрессором. В ходе разработки Компенсационного механизма по возмещению ущерба участники рабочей группы посетили многие страны на разных континентах, чтобы заручиться международной поддержкой, сообщила Ирина Мудрая в комментарии "Телеграфу".

По словам чиновницы, компенсации будут взиматься в рамках специального международного механизма, предусматривающего функционирование Компенсационного фонда, в котором будут аккумулироваться все доступные для выплат ресурсы. Заявления на получение компенсаций, доказательства и всю необходимую дополнительную информацию будет рассматривать специальная Компенсационная комиссия, которая будет принимать решения по суммам и их выплатам.

"Мы выстраиваем компенсационный механизм таким образом, чтобы реальные выплаты компенсаций начались как можно скорее. Для этого необходимо запустить работу международного Реестра убытков, создать Компенсационный фонд и наполнять его финансовыми ресурсами, обеспечить работу Компенсационной комиссии для рассмотрения компенсационных заявлений и вынесения по ним решения. Все эти процессы были запущены сразу после полномасштабного вторжения, сейчас находятся в активной разработке, не дожидаясь завершения вооруженного конфликта. Именно поэтому важно запустить международный Реестр убытков, чтобы уже на этом этапе все пострадавшие могли задокументировать и оценить ущерб и официально подать их в Реестр", — говорит заместитель министра.

Кроме того, в 2023 году Минюст планирует уделить особое внимание межгосударственным искам против россии в ЕСПЧ. На сегодняшний день к искам о преступлениях рф в Украине присоединились 25 стран. Поддержка нашего государства также подкреплена резолюцией Генеральной ассамблеи ООН, многих парламентских ассамблей, ПАСЕ, НАТО, Европарламента и Комитета Совета Европы.

Технические сложности

Выплата репараций — один из механизмов компенсации пострадавшей стороне ущерба, причиненного агрессором, или возмещение ущерба победителю войны со стороны проигравшей стороны. Как правило, соглашение заключается во время подписания мирного договора или послевоенного урегулирования между сторонами конфликта и выполняется добровольно.

Следует отметить, что сам процесс возмещения может продолжаться в течение многих десятилетий. Так, Германия окончательно выполнила свои обязательства по Версальскому договору лишь через 92 года после завершения Первой мировой войны.

Однако, в случае с российской агрессией против Украины, главной проблемой является не столько срок выплаты репараций, сколько неспособность или нежелание властей страны-террориста признавать свои преступления и выполнять обязательства, под которыми она ставит свою подпись. Прямым доказательством тому служит печально известная судьба Будапештского меморандума.

Недоговороспособность и беспринципность российских политиков вынуждает украинские власти и международное сообщество создавать новые механизмы для привлечения агрессора к ответственности. По состоянию на сегодняшний день в международном праве существуют инструменты для наложения санкций, ареста или замораживания имущества, принадлежащего стране-агрессору или ее гражданам, однако практики передачи этих активов третьей стороне пока не существует.

Единственным правовым прецедентом такого характера было Парижское соглашение о репарациях 1949 года. Она предусматривала арест и использование всех государственных и частных активов Рейха. По словам старшего научного сотрудника американского аналитического центра Atlantic Council Алана Райли, занимающегося разработкой правовой концепции выплаты рф компенсаций и репараций Украине, привлечение данного механизма не требует согласия от россии на такие выплаты и полного военного поражения или оккупации российской территории, пишет Guildhall.

Ситуация усугубляется тем, что в политической культуре западных стран институт частной собственности является одним из главных столпов демократии, который защищается законом на всех уровнях. Поэтому привлечение этих государств к изъятию активов у российских политиков и бизнесменов и передаче их Украине — сложный и длительный процесс, который потребует внесения изменений в законодательство этих государств. По состоянию на сегодняшний день работу над соответствующими законодательными инициативами уже начали в Канаде и США.

По словам заместителя министра юстиции Ирины Мудрой, правительство Украины активно сотрудничает с международными партнерами, чтобы все замороженные активы российских олигархов и чиновников были сохранены, юридически конфискованы и переданы для нужд Компенсационного механизма.

"Наша принципиальная позиция в том, чтобы этот Фонд, прежде всего, наполнялся за счет конфискованных активов россии. Но для реализации этого наполнения нужны юридические решения в иностранных государствах, которые заморозили активы рф, в том числе многомиллиардные золотовалютные резервы. Ведутся конструктивные переговоры по юридическому решению, которое будет устраивать наших партнеров", — объясняет чиновница.

В качестве альтернативных источников наполнения Фонда рассматривается конфискация замороженных активов граждан россии, находящихся в санкционных списках, добровольные взносы государств, которые подпишут международный договор о создании компенсационного механизма, а также процент продажи рф энергоресурсов, однако последняя опция предусматривает согласие россии.

По словам политконсультанта, президента Агентства Исследований и Аналитики "RADA" Дмитрия Васильева, если Украине удастся создать этот механизм и он заработает при поддержке наших западных партнеров, мы действительно сможем рассчитывать на получение компенсаций от страны-агрессора.

"Единственный вопрос — это время, которое понадобится на создание, регуляторное утверждение и собственно введение в действие этого механизма. С другой стороны, если с россии не будут взиматься компенсации даже после нашей победы, коллективному Западу придется выбирать: продолжать ли помогать нам в восстановлении страны. Поддержка Украины стала принципиальным вопросом для всех цивилизованных стран, однако их ресурсы не безграничны, и для выделения средств на помощь Украине правительствам этих государств придется повышать налоги или стоимость коммунальных услуг. Исходя из этого, можно смело утверждать, что в создании Компенсационного механизма заинтересована не только Украина, но и наши западные партнеры", — отметил эксперт в комментарии "Телеграфу".

В конце декабря стало известно, что в Конгрессе США работают над законопроектом о признании россии "государством-агрессором". Это решение должно стать альтернативой предоставлению рф статуса "государства-спонсора терроризма", которое ранее было ветировано американскими властями. В Украине эта новость была воспринята прохладно, ведь согласно американскому законодательству, "государство-спонсор терроризма" подвергается жестким санкциям со стороны США, тогда как статус "государства-агрессора" носит исключительно политический характер и не влечет реальных последствий для россии.

По словам политического аналитика Олега Лесного, в основе этого решения может лежать не "зрада" со стороны наших западных партнеров, а наоборот – более серьезные намерения американских политиков по привлечению россии к ответственности. В том числе конфискация российских активов в пользу Украины.

"У устойчивого статуса есть закрепленный за ним механизм последствий в виде санкций, ограничений и т.д. Вводя понятие "страны-агрессора", США могут оставлять для себя своеобразный люфт, чтобы в дальнейшем действовать исходя из текущей ситуации. Да, они могут воспользоваться им, чтобы ничего не делать, а могут прикрепить к этому статусу принципиально новые санкции и ограничения, которые будут еще более эффективными, чем при признании россии страной-спонсором терроризма", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Цена вопроса

С начала полномасштабной войны в Украине суды Канады, США, Австралии, Великобритании и других стран заморозили зарубежные активы россиян и российских предприятий, попавших в санкционные списки из-за поддержки агрессии рф, на сумму около 1 трлн долларов, из которых около 300 млрд долларов составляют активы Центрального банка россии, пишет Ukrainer. Кроме того, Украина конфисковала у российских банков 17 млрд грн, которые планируют направить на восстановление разрушенных объектов, в том числе жилых домов.

По словам заместителя министра юстиции Ирины Мудрой, предполагается, что компенсационный механизм будет максимально охватывать все категории нанесенного ущерба:

физическим лицам, которым пришлось покинуть Украину, кто был депортирован, кому были нанесены серьезные телесные повреждения, сексуальное насилие, пытки или смерть ближайших членов семьи – как военных, так и гражданских;

имущественного ущерба, включая утрату движимого и недвижимого имущества, как физических лиц, так и юридических лиц, предприятий государственного сектора экономики, частных предприятий;

ущерба, нанесенного Украине, как государству: ее инфраструктуре, окружающей среде, промышленным и жилым объектам.

"Что касается порядка цифр, то полных данных на сегодняшний день нет и фактически быть не может, поскольку боевые действия еще продолжаются и, к большому сожалению, разрушения продолжаются, на отдельных территориях их подсчет все еще невозможен. В то же время, по предварительным оценкам Киевской школы экономики, в ноябре 2022 года, общая сумма ущерба, нанесенная инфраструктуре Украины, составила почти 136 млрд. долл. США", — сообщила Ирина Мудрая "Телеграфу".

По словам чиновницы, наибольший ущерб нанесен энергетической инфраструктуре, промышленности, государственным и частным предприятиям. Сумма ущерба промышленным предприятиям составляет 13 млрд. дол. США. Ущерб, причиненный жилищному фонду, вырос до 52.5 млрд. дол. США. Ущерб агропромышленного комплекса и земельных ресурсов увеличился до 6.6 млрд. дол. США.

По сравнению с началом осени увеличились также убытки, причиненные в результате боевых действий, инфраструктуре таких сфер как образование — 8.2 дол. США, здравоохранение -1.7 млрд. дол. США, культура, туризм и спорт -2.1 млрд. дол. США.

Если же говорить о суммах, необходимых для восстановления украинской экономики, на конференции в Лугано премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем была озвучена цифра в 750 млрд долларов.

Учитывая, что боевые действия не окончены и россия продолжает уничтожать украинские города, эта сумма будет расти и дальше. Исходя из этого вопрос выплаты компенсаций со стороны страны-агрессора встает особенно остро, ведь Украина уже находится в крайне тяжелом экономическом положении, а ресурсы для нашей поддержки в бюджетах стран-партнеров рано или поздно начнут иссякать.