Ни разу за время большой войны: Данилов сделал откровенное признание

Чиновник признал личный недостаток

Секретарь СНБО Алексей Данилов признался, что за все время вторжения ни разу не спускался в подземные бомбоубежища.

В эфире единого марафона украинских новостей он признался, что не может длительное время пребывать в закрытых тесных помещениях.

"Я ни разу не был в бомбоубежище по личной причине. У меня есть недостаток — клаустрофобия", — сказал Данилов.

Как известно, после начала полномасштабной войны россии против Украины, оккупанты совершили множество обстрелов территории нашей страны. Согласно подсчетам, в 2022 году тревоги по всем областям Украины звучали 14 870 раз, то есть в среднем 47 раз на день.

При этом в Киеве она звучала 638 раз.

В конце ноября президент Владимир Зеленский заявлял, что за все время вторжения россияне запустили по Украине более 4700 ракет. Кроме того, воздушные тревоги также начали объявлять после того, как оккупанты получили доступ к иранским дронам-камикадзе.

Например, в ночь со 2 на 3 января, когда наши силы ПВО уничтожили над Украиной несколько десятков БПЛА.

Вместе с тем в пресс-центре Сил обороны юга отметили, что новый ракетный удар россияне могут совершить 7 января.