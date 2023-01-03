Погода против оккупантов: когда можно ожидать нового ракетного удара россии

Вероятность атаки на Рождество 7 января очень высока — для оккупантов нет ничего святого

Ближайшие двое-трое суток массированных ракетных ударов по Украине ожидать не стоит. По словам руководительницы Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, основой для подобных оптимистических прогнозов являются погодные условия, в частности шторм, бушующий в Черном море.

Об этом экспертка рассказала в эфире национального телемарафона. Следует сразу отметить, что российская армия не отказалась от ракетных ударов вообще. Сейчас противник только пытается накопить достаточно сил, чтобы атаковать снова.

Гуменюк подчеркнула, что в Черном море пока наблюдается штормовая погода, которая не очень нравится россиянам. Именно из-за погоды врагу пришлось существенно снизить количество кораблей, находящихся у берегов Крыма на боевом дежурстве — сейчас всего пять единиц.

"Они без ракетоносителей, поскольку все они находятся в пунктах базирования и там продолжается какой-то процесс. Возможно, новой подготовки с учетом календаря и перспектив того же Рождества, мы осознаем возможность и вероятную подготовку к этим "скрепам" очередных. Но это достаточно не скоро будет, то есть еще 2-3 суток нам ракетная опасность нам такая критическая с моря не угрожает", — считает военнослужащая.

При этом она призвала украинцев не расслабляться и продолжать соблюдать правила поведения во время сигналов воздушной тревоги. Вместо ракет в эти дни россияне вполне могут применять дроны-"шахеды", в том числе и массово в ночное время.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, на сколько еще массированных ракетных атак у россиян может хватить ресурсов. Отметим, что подобную линию поведения Москва выбрала фактически для борьбы с мирным населением, ведь уничтожается гражданская инфраструктура.

Добавим, что беспилотников россиянам пока хватает. Об этом свидетельствует даже ночь со 2 на 3 января, когда наши силы ПВО уничтожили над Украиной несколько десятков БПЛА.