Жодного разу під час великої війни: Данілов зробив відверте зізнання

Чиновник визнав особисту ваду

Секретар РНБО Олексій Данілов зізнався, що за весь час вторгнення жодного разу не спускався до підземних бомбосховищ.

В ефірі єдиного марафону українських новин він розповів, що не може довго перебувати в закритих тісних приміщеннях.

"Я жодного разу не був у бомбосховищі з особистої причини. В мене є вада — клаустрофобія", — сказав Данилов.

Як відомо, після початку повномасштабної війни росії проти України окупанти здійснили безліч обстрілів території нашої країни. За підрахунками, у 2022 році тривоги по всіх областях України звучали 14 870 разів, тобто в середньому 47 разів на день.

При цьому у Києві вона звучала 638 разів.

Наприкінці листопада президент Володимир Зеленський заявляв, що за весь час вторгнення росіяни запустили Україною понад 4700 ракет. Крім того, повітряні тривоги також почали оголошувати після того, як окупанти отримали доступ до іранських дронів-камікадзе.

Наприклад, у ніч із 2 на 3 січня, коли наші сили ППО знищили над Україною кілька десятків БПЛА.

Водночас у пресцентрі Сил оборони півдня зазначили, що новий ракетний удар росіяни можуть здійснити 7 січня.