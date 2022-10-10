Куди ховатися мешканцям столиці при ракетних ударах: карта бомбосховищ Києва

У столиці є багато підвалів, підземних паркінгів та переходів, де можна сховатися у разі повітряної тривоги

У понеділок, 10 жовтня, через ракетний удар росіян у Києві загинуло щонайменше 8 людей, ще понад два десятки отримали рани. Зайнялися машини, зупинив роботу метрополітен, а влада закликала відмовитися від поїздок до столиці. Під обстріл потрапив і знаменитий "міст Кличка".

У зв’язку з масованим ракетним ударом росії по містах України в понеділок, 10 жовтня, "Телеграф" вирішив актуалізувати інформацію про бомбосховища у столиці. Дізнатися про адресу укриття допоможе інтерактивна карта або чат-бот у Телеграмі.

Так, на сайті Київської міської державної адміністрації повідомляється про розташування всіх укриттів у тому чи іншому районі міста. У тому числі адреси підвалів, підземних паркінгів та переходів, станцій метро. Вказані дані про наявність або відсутність пандусів.

У разі оголошення повітряної тривоги мешканцям слід пройти у найближче укриття. Найкраще з’ясувати заздалегідь, які притулки знаходяться поблизу вашого будинку, місця роботи або навчального закладу.

Крім того, дізнатися адресу укриття допоможе чат-бот в Телеграмі @jarvis_bomb_shelters_Kiev_bot

Чат-бот з пошуку локацій укриттів у Києві

Як повідомлялося, повітряна тривога тривала в Україні 10 жовтня 337 хвилин. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, росіяни випустили вранці щонайменше 75 ракет, але 41 із них успішно збили сили української ППО. Також відомо, що росіяни запустили іранські дрони-камікадзе, з 12 було збито 9.