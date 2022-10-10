Під обстріл у Києві потрапив знаменитий "міст Кличка" (відео моменту)

Серйозних руйнувань вдалося уникнути майже дивом

Вранці в понеділок, 10 жовтня, всю Україну сполохала масована ракетна атака, серед іншого дісталося й Києву. Зокрема, вибух стався прямо біля пішохідного мосту, також відомого як "міст Кличка".

Момент удару зняли камери відеоспостереження.

Зауважимо, що ракети почали обстрілювати Київ з 8 ранку, і деякі з них збили засоби протиповітряної оборони, проте інші все ж таки змогли завдати удару.

Серед іншого вибух стався біля пішохідно-велосипедного мосту.

Пішохідний міст Кличка на карті Києва

Як видно з відео, вибух був серйозний, проте сам пішохідний міст серйозно не постраждав.

На момент удару на мості була мінімум одна людина:

Варто зауважити, що цей пішохідний міст поєднує парк "Володимирська гірка" з Аркою дружби народів. Він насамперед знаменитий своєю скляною підлогою, по якій мер Віталій Кличко разом із братом Володимиром стрибали у день відкриття. Після цього міст у народі стали називати "мостом Кличка".

Так брати Клички відкривали пішохідний міст у Києві

Як повідомляв "Телеграф", 10 жовтня ракетні удари завдали відразу по ряду областей України, вже відомо про перші жертви.