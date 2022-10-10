Під обстріл у Києві потрапив знаменитий "міст Кличка" (відео моменту)
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Серйозних руйнувань вдалося уникнути майже дивом
Вранці в понеділок, 10 жовтня, всю Україну сполохала масована ракетна атака, серед іншого дісталося й Києву. Зокрема, вибух стався прямо біля пішохідного мосту, також відомого як "міст Кличка".
Момент удару зняли камери відеоспостереження.
Зауважимо, що ракети почали обстрілювати Київ з 8 ранку, і деякі з них збили засоби протиповітряної оборони, проте інші все ж таки змогли завдати удару.
Серед іншого вибух стався біля пішохідно-велосипедного мосту.
Як видно з відео, вибух був серйозний, проте сам пішохідний міст серйозно не постраждав.
На момент удару на мості була мінімум одна людина:
Варто зауважити, що цей пішохідний міст поєднує парк "Володимирська гірка" з Аркою дружби народів. Він насамперед знаменитий своєю скляною підлогою, по якій мер Віталій Кличко разом із братом Володимиром стрибали у день відкриття. Після цього міст у народі стали називати "мостом Кличка".
Як повідомляв "Телеграф", 10 жовтня ракетні удари завдали відразу по ряду областей України, вже відомо про перші жертви.