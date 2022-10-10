Зеленський показав відео наслідків ударів по Києву: "Нас намагаються стерти з лиця землі"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удари по Києву та іншим містам України.

На 229-й день повномасштабної війни росія завдала масованого ракетного удару по українських містах. Вибухи пролунали у Києві, Дніпрі та інших містах. На це вже відреагував президент Володимир Зеленський та закликав українців залишатися в укриттях.

"229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити і стерти з лиця землі. Взагалі. Знищити наших людей, які сплять удома в Запоріжжі. Вбити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві. Повітряна тривога не вщухає по всій Україні. Є влучення ракет. На жаль, є загиблі та поранені. Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаємося і будемо сильними", — написав він у Facebook.

Зазначимо, що повітряна тривога не вщухає, повідомляють про чергову хвилю запуску ракет. Українців просять залишатися у укриттях.

Нагадаємо, сьогодні у Шевченківському районі столиці було одразу кілька вибухів, після чого почалася пожежа. Крім того, у місті Дніпро також пролунали вибухи, зокрема у житлових кварталах.