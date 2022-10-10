Зеленский показал видео последствий ударов по Киеву: "Нас пытаются стереть с лица земли"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удары по Киеву и другим городам Украины.

На 229-й день полномасштабной войны россия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре и других городах. На это уже отреагировал президент Владимир Зеленский и призвал украинцев оставаться в укрытиях.

"229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. Вообще. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве. Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадания ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными", — написал он в Facebook.

Отметим, что воздушная тревога не утихает, сообщают об очередной волне запуска ракет. Украинцев просят оставаться в укрытиях.

Напомним, сегодня в Шевченковском районе столицы было сразу несколько взрывов, после чего начался пожар. Кроме того, в городе Днепр также прозвучали взрывы, в частности, в жилых кварталах.