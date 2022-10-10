Укр

Днепр подвергся значительным обстрелам: сообщают о многочисленных взрывах (видео)

Автор
Юлия Рейтер Юлия Рейтер
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Последствия взрыва в городе Новость обновлена 10 октября 2022, 10:14
Последствия взрыва в городе

Утро 10 октября в Украине началось с массированных обстрелов российских оккупантов — о взрывах сообщают в Киеве, Одессе, Запорожье. Кроме того, в городе Днепр есть взрывы, в частности, в жилых кварталах.

Об этом пишут в местных Telegram-каналах. Как сообщается, было минимум 5 взрывов.

Валентин Резниченко, глава Днепропетровской областной государственной администрации, сообщил, что массированная атака на город привела к гибели и ранению среди местных жителей.

Новость обновляется…

Теги:
#Украина #Днепр #Война #Взрывы