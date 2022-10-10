По Україні з ранку випущено десятки ракет: Залужний назвав цифру

Головнокомандувач ЗСУ розповів, скільки ракет вдалося збити українським захисникам

Ранок понеділка 10 жовтня розпочався з масованого обстрілу України росіянами, які атакували Київ, Дніпро, Львів, Житомир та інші міста країни. Є загиблі мирні жителі й поранені. Відомо, що російські військові випустили по Україні 75 ракет, 41 з них було знищено українськими силами протиповітряної оборони.

Такі дані озвучив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у своєму Телеграм-каналі. Він попередив, що ракетна атака продовжується.

"Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА. Вранці агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО", — йдеться у повідомленні Залужного.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити громадян. Але він зазначив, що ворожа атака продовжується. Залужний закликав усіх перебувати в укриттях.

Нагадаємо, у Києві повідомляється про 8 загиблих, ще 24 особи отримали поранення. Крім того, виникла пожежа та зайнялося багато автомобілів. Влада закликала відмовитися від поїздок до столиці. Метрополітен припинив роботу. Під обстріл потрапив і знаменитий "міст Кличка", момент удару зафіксували на відео.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на удари росії відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що нас намагаються стерти з лиця землі та опублікував відео з наслідками ракетних атак у Києві.