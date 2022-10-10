Куда прятаться жителям столицы при ракетных ударах: карта бомбоубежищ Киева

В столице есть много подвалов, подземных паркингов и переходов, где можно спрятаться в случае воздушной тревоги

В понедельник, 10 октября, из-за ракетного удара россиян в Киеве погибло по меньшей мере 8 человек, еще более двух десятков получили раны. Загорелись машины, остановил работу метрополитен, а власти призвали отказаться от поездок в столицу. Под обстрел попал и знаменитый "мост Кличко".

В связи с массированным ракетным ударом россии по городам Украины в понедельник, 10 октября, "Телеграф" решил актуализировать информацию о бомбоубежищах в столице. Узнать адрес укрытия поможет интерактивная карта или чат-бот в Телеграме.

Так, на сайте Киевской городской государственной администрации сообщается о расположении всех укрытий в том или ином районе города. В том числе адреса подвалов, подземных паркингов и переходов, станций метро. Указаны и данные о наличии или отсутствии пандусов.

В случае оглашения воздушной тревоги жителям следует пройти в ближайшее укрытие. Лучше всего выяснить заранее, какие убежища находятся вблизи с вашим домом, местом работы или учебным заведением.

Кроме того, узнать адрес укрытия поможет чат-бот в Телеграм @jarvis_bomb_shelters_Kiev_bot

Чат-бот по поиску локаций укрытий в Киеве

Как сообщалось, воздушная тревога продолжалась в Украине 10 октября 337 минут. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, россияне выпустили утром по меньшей мере 75 ракет, но 41 из них успешно сбили силы украинской ПВО. Также известно, что россияне запустили иранские дроны-камикадзе, из 12 было сбито 9.