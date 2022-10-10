Под обстрел в Киеве попал знаменитый "мост Кличко" (видео момента)
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Серьезных разрушений удалось избежать почти чудом
Утром в понедельник, 10 октября, всю Украину переполошила массированная ракетная атака, — среди прочего досталось и Киеву. В частности, взрыв случился прямо у пешеходного моста, также известного как "мост Кличко".
Момент удара сняли камеры видеонаблюдения.
Заметим, что ракеты начали обстреливать Киев с 8 утра, и некоторые из них сбили средства противовоздушной обороны, однако другие все же смогли нанести удар.
Среди прочего взрыв случился и у пешеходно-велосипедного моста.
Как видно по видео, взрыв был серьезным, однако сам пешеходный мост серьезно не пострадал.
На момент удара на мосту был минимум один человек:
Стоит заметить, что этот пешеходный мост соединяет парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов. Он прежде всего знаменит своим стеклянным полом, по которому мэр Виталий Кличко вместе с братом Владимиром прыгали в день открытия. После этого мост в народе стали называть "мостом Кличко".
Как сообщал "Телеграф", 10 октября ракетные удары нанесли сразу по ряду областей Украины, уже известно о первых жертвах.