Под обстрел в Киеве попал знаменитый "мост Кличко" (видео момента)

Серьезных разрушений удалось избежать почти чудом

Утром в понедельник, 10 октября, всю Украину переполошила массированная ракетная атака, — среди прочего досталось и Киеву. В частности, взрыв случился прямо у пешеходного моста, также известного как "мост Кличко".

Момент удара сняли камеры видеонаблюдения.

Заметим, что ракеты начали обстреливать Киев с 8 утра, и некоторые из них сбили средства противовоздушной обороны, однако другие все же смогли нанести удар.

Среди прочего взрыв случился и у пешеходно-велосипедного моста.

Пешеходный мост Кличко на карте Киева

Как видно по видео, взрыв был серьезным, однако сам пешеходный мост серьезно не пострадал.

На момент удара на мосту был минимум один человек:

Стоит заметить, что этот пешеходный мост соединяет парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов. Он прежде всего знаменит своим стеклянным полом, по которому мэр Виталий Кличко вместе с братом Владимиром прыгали в день открытия. После этого мост в народе стали называть "мостом Кличко".

Так братья Кличко открывали пешеходный мост в Киеве

Как сообщал "Телеграф", 10 октября ракетные удары нанесли сразу по ряду областей Украины, уже известно о первых жертвах.