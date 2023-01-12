Нам будет трудно: в Минобороны честно признали, как назначение герасимова изменит ход войны

Начальник российского генштаба сможет задействовать для войны больше ресурсов

Отстранение сергея суровикина с должности командующего оккупационными силами россии в Украине было вопросом времени, поскольку он допустил ряд стратегических просчетов. А вот назначение на эту должность начальника генштаба валерия герасимова может добавить проблем украинским защитникам.

Такое мнение высказал советник министра обороны Украины Алексей Копытько у себя в Facebook. Он отметил, что единственным "достижением" суровикина был отвод войск из Херсона.

Копытько говорит, что вместе с тем он сделал несколько стратегических просчетов, среди которых неэффективные ракетные атаки, истощившие российский арсенал и подстегнувшие Запад к более активным поставкам систем ПВО/ПРО.

Кроме того суровикин позволил подняться главе ЧВК "Вагнер" евгению пригожину и главе Чечни рамзану кадырову, что будет иметь далекоидущие последствия.

"Теперь либо придётся указанных персонажей грубо поставить в стойло, либо масса региональных феодалов поймёт, что наступило время для амбициозных и агрессивных", — написал он.

Что касается герасимова, то его назначение является "важным сигналом".

"Взять" Соледар и Бахмут теперь должен герасимов. Для российского генералитета это практически ва-банк", — отметил Копытько.

По его словам, теперь россия фактически признала, что ведет войну против Украины и бросит в бой еще больше ресурсов, включая человеческих. Также можно ожидать улучшения в управлении и обеспечении российской группировки.

"Нам будет трудно. Однако россиянам это уже не поможет. Теперь ответственность за тысячи трупов будет нести не какой-то непонятный суровикин, а главный российский военный, от которого два шага до путина. Любая неудача, а их будет много, будет снижать легитимность бункерного вождя", — отметил он.

Напомним, ранее "Телеграф" поговорил с полковником запаса ВСУ, военным экспертом Владиславом Селезневым, который рассказал, что такая смена руководства говорит о том, что путин может готовить более масштабную эскалацию конфликта против Украины.